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Beddua ile Benfica’nın 100 yıl boyunca şampiyon olmamasını sağlayan teknik direktör: Bela Guttmann

Seray Üstün Seray Üstün
31.05.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor dünyasında takımlar tarih boyunca şampiyon olmak için mücadele verdi. Ancak Benfica takımının teknik direktörü oldukça farklı bir duruma imza attı. Çünkü teknik direktör olarak Bela Guttmann, takımının şampiyon olmaması için beddua etti. Rivayete göre bu beddua 100 yıl boyunca tuttu. Sizler için bu ilginç hikayeyi derledik.

Beddua ile Benfica’nın 100 yıl boyunca şampiyon olmamasını sağlayan teknik direktör: Bela Guttmann

Bela Guttman, Macaristan’da doğan bir futbolcuydu. Futbol kariyeri boyunca Macaristan ve Amerika’da oldukça başarılı işlere imza attı. Futbol kariyerini bitirme yaşı geldiğinde çoğu spor insanının yaptığı gibi teknik direktör oldu. AC Milan, São Paulo FC, FC Porto, SL Benfica ve C.A. Peñarol gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Guttmann, altın çağını Benfica'da yaşadı. Guttmann, teknik direktörlüğünü yaptığı bu takıma 1961 ve 1962 yıllarında üst üste iki kez Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazandırdı. Her şey Benfica takımı ve taraftarı için yolunda giderken kulüp yönetimi ve Guttmann, sözleşme yenilemek için masaya oturdu. Yönetim sözleşmeyi yenilemek istedi ancak Guttmann’ın zam talebini reddetti. Bunun üzerine Guttmann, “Benfica, 100 yıl boyunca Avrupa kupası kazanamayacak” sözünü söyledi.

Bu olaydan sonra Guttmann ve Benfica takımının yolları ayrıldı. Ancak oldukça ilginç bir olay tarihe damga vurdu. Benfica takımı 59 yıl boyunca sürekli finale kalmasına rağmen bir türlü şampiyon olamadı. Guttmann’ın laneti o kadar kuvvetli işledi ki bu sözlerden tam 2 yıl sonra takımı tekrardan yönetmesine karşın kendisi bile şampiyon olamadı.

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