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İnsanların gerçek olmayan vücut ölçülerini kırmak istedi! Instagram’ın sahte yüzünü ifşa eden fitness eğitmeni: Hayley Madigan

28.06.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitness eğitmenliği yapan Hayley Madigan, sosyal medyanın güzellik algısını yeniden yarattı. Özellikle Instagram gibi uygulamalarda paylaşılan içeriklerin çoğunun gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Madigan, kısa sürede fenomene dönüştü.

İnsanların gerçek olmayan vücut ölçülerini kırmak istedi! Instagram’ın sahte yüzünü ifşa eden fitness eğitmeni: Hayley Madigan

Sosyal medyanın gerçek hayatın bir uzantısı olduğu bilenen bir gerçektir. Çoğu insan normal olan hayatlarının en heyecan verici ve çekici kısımlarını paylaşmayı tercih eder. Sosyal medyada karşılaşılan çoğu şeyin aslında gerçek hayatla alakası olmadığı ortaya çıktı.

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Fitness eğitmeni olarak çalışan Hayley Madigan, takipçilerine düzenli olarak, fotoğrafların özellikle bikini fotoğraflarının tamamen farklı görünmesini sağlamak için aydınlatma, perspektif ve photoshop kullanmanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

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31 yaşındali Hayley, düzenli spor yapmasına rağmen vücuduna oluşan deformasyonları photoshop kullanarak kapattı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Kadınlara ve erkeklere, videolarda bile insanların vücutlarının manipüle edilmesinin ne kadar kolay olduğunu göstermek istedim” dedi.

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Yaklaşık olarak 484 bin takipçisi bulunan Madigan, vücudunu photoshop ile yeniden düzenlediği paylaşımına, “Vücudumuzu düzenlemenin tek bir tıklamayla yapılabildiği bir dünyada, gördüğünüz her şeyin sahte olabileceğini asla unutmayın” notunu ekledi.

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Instagram
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