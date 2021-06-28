İnsanların gerçek olmayan vücut ölçülerini kırmak istedi! Instagram’ın sahte yüzünü ifşa eden fitness eğitmeni: Hayley Madigan

Sosyal medyanın gerçek hayatın bir uzantısı olduğu bilenen bir gerçektir. Çoğu insan normal olan hayatlarının en heyecan verici ve çekici kısımlarını paylaşmayı tercih eder. Sosyal medyada karşılaşılan çoğu şeyin aslında gerçek hayatla alakası olmadığı ortaya çıktı.

Fitness eğitmeni olarak çalışan Hayley Madigan, takipçilerine düzenli olarak, fotoğrafların özellikle bikini fotoğraflarının tamamen farklı görünmesini sağlamak için aydınlatma, perspektif ve photoshop kullanmanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

31 yaşındali Hayley, düzenli spor yapmasına rağmen vücuduna oluşan deformasyonları photoshop kullanarak kapattı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Kadınlara ve erkeklere, videolarda bile insanların vücutlarının manipüle edilmesinin ne kadar kolay olduğunu göstermek istedim” dedi.

Yaklaşık olarak 484 bin takipçisi bulunan Madigan, vücudunu photoshop ile yeniden düzenlediği paylaşımına, “Vücudumuzu düzenlemenin tek bir tıklamayla yapılabildiği bir dünyada, gördüğünüz her şeyin sahte olabileceğini asla unutmayın” notunu ekledi.



