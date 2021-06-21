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Güzellik klişelerini yerle bir etti! Sosyal medyada gündeme gelen fotoğrafçı: Ben Hopper

21.06.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik aslında herkes için değişen bir kavram olmasına rağmen toplumlar kurallar bunu tek bir kalıp içerisine sokmayı başardı. Araştırmalar kadınların %92’sinin toplumun istediği gibi görünmeye çalışmak konusunda kendisini baskı altında hissettiğini gösteriyor. Kendisini portreci kavramsal fotoğrafçı olarak tanımlayan Ben Hopper, bu baskıyı tamamen reddetti. Sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarla yeni bir güzellik algısı yarattı.

Güzellik klişelerini yerle bir etti! Sosyal medyada gündeme gelen fotoğrafçı: Ben Hopper

Kadın bedeni tarih boyunca toplumsal güzellik kalıplarının gölgesinde kalmıştır. Güzel olmak her dönemin başlıca konularından biridir. Modern dünya dinamikleri içerisinde estetik ve güzellik neredeyse kusursuzlukla özdeşleştirilir. Ancak fotoğrafçı Ben Hopper, bu kusursuz güzellik anlayışına meydan okudu.

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Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun kaş ve bıyıklarını almadığı bilinen bir gerçektir. Bu adımıyla feminist bir simge haline gelen Kahlo’nun anlayışından giden pek çok insan bulunuyor.

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Ben Hopper’de kadınların tüylerini almaması gerektiğini savunan bir kesimde yer alıyor. Üstelik bu düşüncesini sanata dönüştürmeyi başardı.

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Hopper, “İnsanların kafalarında çok saç olmasına rağmen aynı vücutlarının başka yerlerinde tüy olmamasının sosyal olarak kabul edilebilir olması saçma değil mi?” sözüyle düşüncesini sosyal medyadan çektiği fotoğraflarla yansıtıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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