Güzellik klişelerini yerle bir etti! Sosyal medyada gündeme gelen fotoğrafçı: Ben Hopper

Kadın bedeni tarih boyunca toplumsal güzellik kalıplarının gölgesinde kalmıştır. Güzel olmak her dönemin başlıca konularından biridir. Modern dünya dinamikleri içerisinde estetik ve güzellik neredeyse kusursuzlukla özdeşleştirilir. Ancak fotoğrafçı Ben Hopper, bu kusursuz güzellik anlayışına meydan okudu.

Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun kaş ve bıyıklarını almadığı bilinen bir gerçektir. Bu adımıyla feminist bir simge haline gelen Kahlo’nun anlayışından giden pek çok insan bulunuyor.

Ben Hopper’de kadınların tüylerini almaması gerektiğini savunan bir kesimde yer alıyor. Üstelik bu düşüncesini sanata dönüştürmeyi başardı.

Hopper, “İnsanların kafalarında çok saç olmasına rağmen aynı vücutlarının başka yerlerinde tüy olmamasının sosyal olarak kabul edilebilir olması saçma değil mi?” sözüyle düşüncesini sosyal medyadan çektiği fotoğraflarla yansıtıyor.



