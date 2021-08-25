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İnsanların yüzyıllardır yerin altında yaşadığı ilginç kasaba: Coober Pedy

25.08.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coober Pedy, Avustralya’nın güney kesiminde bulunan Adelaide şehrinin yakında bir yer altı kasabası olarak biliniyor. Bu kasabayı ilginç kılan ise binlerce kişinin yüzlerce yıldır yerin altında yaşaması.

İnsanların yüzyıllardır yerin altında yaşadığı ilginç kasaba: Coober Pedy

Coober Pedy, Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde yer alan oldukça ilginç bir kasaba. Kasabada yaklaşık 2 bin kişi yaşıyor ve nüfusun 300 kişi ise Aborjinlerden oluşuyor. Dünyanın opal madeni başkenti olarak kabul edilen Coober Pedy’de maden çıkartmak için açılan binlerce kuyu ziyaretçilerini karşılıyor. Bölgede yaşayan Aborjinler, ‘kupa-piti’ olarak isimlendirdikleri bölgeye ‘beyaz adam deliği’ veya ‘su deliği’ adını veriyorlar.

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MADEN TÜNELLERİNDEN EVLER

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Bu kasabayı ilginç kılan ise yer altında bulunan evleri. Coober Pedynin halkı bölgede bulunan opal madenlerini çıkartmak için kullanılan tünellere 1500 ev inşa etmiş. Hatta bu evleri birbirine bağlantı yolları sayesinde bağlanmış.

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Şehirde yaşayanların yüzde 60’ı yer altında oyulan bu evlerde hayatlarını sürdüyor. Günlük sıcaklığın 43 dereceye kadar ulaştığı bölgede yer altı evleri şehir sakinlerinin kurtarıcısı konumunda.

YER ALTINDA YAŞAM

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Kasabada birçok mağaza, kilise, müze, sanat galerisi ve hatta bir otel bile var. İnsanlar sosyal aktivitelerini gerçekleştirmek için yer altında bulunan dükkanlardan yararlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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