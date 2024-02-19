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    4. İnsanlık dışı muamele... Çöpe atılacak savdviçi yiyen temizlikçi işten kovuldu!

    İnsanlık dışı muamele... Çöpe atılacak savdviçi yiyen temizlikçi işten kovuldu!

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    19.02.2024 09:29 | Son Güncelleme:
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    Birleşik Krallık'ta yılda 46 milyon pound kar elde ettiği ifade edilen bir hukuk firması, bünyesindeki Ekvadorlu bir çalışanı, toplantı odasında bulduğu sandviçi yediği için işten çıkartma kararı aldı. Ekvadorlu çalışanın saatlik ücretinin 13 pound olduğu öğrenilirken sandviçlerin günün sonunda çöpe atılacağı öğrenildi...

    İnsanlık dışı muamele... Çöpe atılacak savdviçi yiyen temizlikçi işten kovuldu!

    39 yaşında ve bir anne olduğu öğrenilen Gabriela Rodriguez, çalıştığı kurumun toplantı odasını temizlerken fiyatı 1.5 pound olan sandviçleri gördü. Rodriguez bu sandiviçlerden bir tane yedikten sonra hukuk firması talihsiz kadını işten çıkarttı...

    ATILACAK SANDİVİÇLERİ YEDİĞİ İÇİN İŞTEN ÇIKARTILDI

    Rodriguez'in yediği sandviçlerin artık olduğu öğrenilirken, gün sonunda atılacağı ifade edildi.

    Saatlik 13 pound karşılığında çalışan Rodriguez, şimdilerde işten çıkartıldığı firmaya karşı hukuk mücadelesi veriyor.

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    SOSYAL MEDYA KAMPANYASI BAŞLATILDI

    United Voices of the World sendikası sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

    Facebook üzerinden paylaşılan kampanyada şu nota yer verildi:

    "Gabriela ile dayanışma içinde gelecek haftaki eylemimize hazırlık olarak bugün hızlı bir pankart hazırlama oturumu gerçekleştirdik.

    Gabriela, iki yıl boyunca bir kurumsal hukuk firmasının ofislerini temizledikten sonra Noel'den hemen önce 'hırsızlık' gerekçesiyle aniden kovulan Ekvadorlu yalnız bir annedir - söz konusu 'hırsızlık', avukatlar toplantısından arta kalan ve atılmak üzere olan bir £1.50'lik Tesco ton balığı sandviçini yediği için.

    Temizlik görevlilerini bu tür saçma gerekçelerle kovmak - onları temizledikleri kir gibi muamele etmek - olabilir, ancak her zaman skandal ve UVW olarak her zaman karşı koyuyoruz.

    Davayı mahkemeye taşıyoruz ancak bu zaman alıyor ve geciken adalet adaletin reddidir, bu nedenle bu süreçte en iyi yaptığımız şeyi yapacak ve doğrudan eylemlerle karşı koyacağız."

    youtube


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    Anahtar Kelimeler:
    Birleşik Krallık sandiviç
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