İnsanlık Suçu 1. bölümü izle - Kanal D (İnsanlık Suçu oyuncuları, konusu)

İnsanlık Suçu ilk bölümü ile bu akşam Kanal D'de başlıyor. Pastel Film tarafından yapımı üstlenen İnsanlık Suçu dizisinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Can Sinan tarafından kaleme alınan İnsanlık Suçu dizisinde ana karakter Cemal'in babasının ölümü sonrasında ortaya çıkan amcası Sami'nin teklifi sonrasında hayatı değişiyor. Bu akşam 20.00'da başlayacak olan İnsanlık Suçu ilk bölüm fragmanı, özeti, dizinin oyuncuları ve genel hikayesi detayları ile haberimizde.
Adana’nın fakir mahallelerinden birinde yokluk ve sıkıntı içinde yaşayan Cemal’in hayatı, uzun süredir hasta olan babasının ölümüyle bir anda değişir. Babası son nefesini vermeden önce ona zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Daha önce varlığından bile haberi olmadığı amcası Sami Gökdemir cenazeye gelerek sadece Cemal’in kafasındaki soruların cevabını vermekle kalmaz aynı zamanda onu İstanbul’a davet ederek sahip oldukları zenginlikten pay da vaat eder.
Çocukluğundan beri zenginlik hayalleri kuran Cemal, annesi Hülya’nın da etkisiyle yıllarca onları sefalete mahkum eden amcasının teklifini reddeder. Ancak beklenmedik bir olay tüm planlarını alt üst edecek ve kararını yeniden gözden geçirmeye mecbur kalacaktır.
İnsanlık Suçu 1. bölüm izle (Kanal D 20.00)
İNSANLIK SUÇU KÜNYESİ
Yapımını Pastel Film’in üstlendiği, başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı dizinin senaryosu Can Sinan kaleme alırken, yönetmenliğini ise Barış Yöş üstleniyor.
İNSANLIK SUÇU GENEL HİKAYESİ
Adana’da yaşayan fakir ve hırslı bir genç olan Cemal’in, para ve güç için neleri feda edebileceğinin hikayesinin anlatıldığı dizi “İnsanlık Suçu”nun genel hikayesi ve künyesi şöyle;
Adana’nın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan Cemal, garsonluk yaparak tüm ailesine bakmaya çalışmaktadır. Hep bir çıkış yolu arayan Cemal’in çaresizliği ağır hasta babasının ölümüyle daha da büyümüştür. Bu acı olayın hayatını kökünden değiştireceğinin ise henüz farkında değildir. Babası son nefesini vermeden önce Cemal’e İstanbul’da zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Varlıklı bir akrabası olduğunu öğrenmek sefalet içinde büyüyen Cemal’i derinden sarsar. Ülkenin sayılı iş adamlarından olan amcası Sami Gökdemir’in ortaya çıkıp, yeğenine sahip oldukları zenginlikten pay vaat etmesiyle Cemal’in aklı iyice karışır. Annesi Hülya, yılların verdiği husumet ve geçmişin kapanmayan yaraları nedeniyle oğlunu Sami’den ve çevresinden uzak tutmak ister. Ancak Cemal’in yaşamı çoktan geri dönülmez bir yola girmiştir. Annesinin tüm engel olma çabalarına rağmen kaderinden kaçamayan Cemal, amcasının teklifini kabul etmeye mecbur kalacaktır. İstanbul’da yepyeni bir dünyaya adım atan Cemal, Gökdemir ailesine kendini kabul ettirmeye çabalarken kuzeniyle nişanlı olan Suna’ya âşık olmaktan da kendini alıkoyamayacak ve kendini bambaşka hayallere kaptıracaktır. Ne var ki peşini bırakmayan günahları onun umutlarını kısa sürede paramparça etmeye yetecektir. Cemal’in önünde artık sonu belirsiz, çetin bir yolculuk başlamıştır.
İnsanlık Suçu Künye:
Yapım : Pastel Film
Yapımcı : Yaşar İrvül - Efe İrvül
Yönetmen : Barış Yöş
Senaryo : Can Sinan
Müzik : Yıldıray Gürgen
Sanat Yönetmeni : Dilek Yelence
Görüntü Yönetmeni : Ali Aslan
Cast direktörü : Yelda Gürkan
İNSANLIK SUÇU OYUNCULARI
Oyuncular : Kaan Yıldırım (Cemal), Gizem Karaca (Suna), Melike İpek Yalova (Cevher), Serkay Tütüncü (Gökhan), Laçin Ceylan (Hülya), Deniz Uğur (Emel), Cankat Aydos (Selim), Cansu Dağdelen (Esra) ve Ahmet Mümtaz Taylan (Sami)
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