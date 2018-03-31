İnsanlık Suçu 1. bölümü izle - Kanal D (İnsanlık Suçu oyuncuları, konusu)

İnsanlık Suçu ilk bölümü ile bu akşam Kanal D'de başlıyor. Pastel Film tarafından yapımı üstlenen İnsanlık Suçu dizisinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Can Sinan tarafından kaleme alınan İnsanlık Suçu dizisinde ana karakter Cemal'in babasının ölümü sonrasında ortaya çıkan amcası Sami'nin teklifi sonrasında hayatı değişiyor. Bu akşam 20.00'da başlayacak olan İnsanlık Suçu ilk bölüm fragmanı, özeti, dizinin oyuncuları ve genel hikayesi detayları ile haberimizde.

İNSANLIK SUÇU 1. BÖLÜM ÖZETİ

Adana’nın fakir mahallelerinden birinde yokluk ve sıkıntı içinde yaşayan Cemal’in hayatı, uzun süredir hasta olan babasının ölümüyle bir anda değişir. Babası son nefesini vermeden önce ona zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Daha önce varlığından bile haberi olmadığı amcası Sami Gökdemir cenazeye gelerek sadece Cemal’in kafasındaki soruların cevabını vermekle kalmaz aynı zamanda onu İstanbul’a davet ederek sahip oldukları zenginlikten pay da vaat eder.

Çocukluğundan beri zenginlik hayalleri kuran Cemal, annesi Hülya’nın da etkisiyle yıllarca onları sefalete mahkum eden amcasının teklifini reddeder. Ancak beklenmedik bir olay tüm planlarını alt üst edecek ve kararını yeniden gözden geçirmeye mecbur kalacaktır.