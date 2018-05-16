İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Kanal D'nin Pastel Yapım imzalı iddialı dizisi İnsanlık Suçu sürpriz bir şekilde ekrana veda ediyor. Haziran'da sezon finali yapması beklenen İnsanlık Suçu için sürpriz karar alan Kanal D yönetimi sevilen diziye erken final yaptırıyor.

İNSANLIK SUÇU REYTİNGLERDE KAÇINCI OLDU?

Kanal D'de Cumartesi akşamları ekrana gelen dizinin son bölümü Total grubu reytinlerde 6. sırada, AB grubunda ise 4. sırada yer aldı. Dizinin yeni sezonda zorlu rakipleri karşısında reytinglerinin düşeceğini tahmin eden kanal yönetimi erken final kararı aldı. Dizinin çekimleri Adana'da başlamış, İstanbul'a taşınmıştı. Adana'da zor bir hayat yaşayan Cemal'in İstanbul'a oldukça varlıklı olan amcasının yanına taşınmasıyla yaşanan olayları anlatan dizi bu hafta 8. bölümde ekrana veda edecek.

FİNALDE NELER OLACAK?

İnsanlık Suçu 8. bölüm final fragmanı yayınlandı. Cemal, Suna'ya olan aşkını itiraf ediyor; tüm aile bu ilişkiye karşı çıkıyor!

Cemal, tüm Gökdemir ailesini karşısına alarak Suna'ya olan aşkını ve birbirini sevdiklerini söyler. Fakat bu ilişki için herkesten sert tepki alır. Gökhan, bu birlikteliğin önüne geçmek için kirli oyunlarını gerçekleştirir ve Suna'ya seçim şansı bırakmaz. Suna ise ne diyeceği konusunda kararsızdır. Suna ve Cemal, birlikte çıkacakları bu yolda farklı bir hayat için aile ile olan bağlarını koparacaklar mı?

İnsanlık Suçu, merakla beklenen bölmüyle 19 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



