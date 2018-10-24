İnsanoğlunun uzayda yaşam arayışındaki bilinmeyen gerçekler!

1. Moonlings

Uzayda yaşam olup olmadığını incelemeye başlamamız Galile'nin yeni teleskopunun 17. yüzyılın başlarında gökyüzünün en uzak noktalarına bakmamızı sağlamasıyla başladı. Galile'nin teleskopu sayesinde, insanlar Ay'ı hiç olmadığı kadar yakından görebildiler.

Ay yüzeyinde görülen karanlık noktaların büyük okyanuslar olduğu düşünüldü ve buna Latince "denizler" anlamına gelen "maria" adı verildi.

Bizim denizlerimizde olduğu gibi, acaba oralar da canlılarla kaynıyor muydu?

Şu anda ay denizlerinin antik yanardağ patlamalarının oluşturduğu koyu renkli bazalt düzlükleri olduğunu biliyoruz.

2. Mighty Martians

Marslı kuzenlerimiz neye benziyordu?

Astronom William Herschel 1870'lerde kızıl gezegende dolaşan marslıların ortalama insandan daha uzun olduğu sonucuna varmıştı.

Herschel daha güçlü teleskoplarla Mars'ın büyüklüğünü, mevsimlerinin ve günlerinin uzunluğunu ölçtü.

Herschel'e göre Mars Dünya'dan küçüktü, bu yüzden yerçekimi de daha azdı ve bu Marslılar'ın boyunun daha çok uzayacağı anlamına geliyordu.

3. Üstün Satürnlüler

Filozof Immanuel Kant, dünya dışı canlıların zekasının tamamen güneşe olan mesafeleriyle orantılı olduğunu iddia etti. Yani Merkürlüler aptal, Satürnlüler ise dahiydi.