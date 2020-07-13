Instagram, Bella Hadid’den özür diledi

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, babası Mohamed Hadid'in pasaportundan nereli olduğunu da gösteren bir sayfayı Instagram'dan paylaştı.

Ancak Instagram kısa bir süre sonra “topluluk kuralları ihlali” gerekçesiyle paylaşımı kaldırdı. Platform, gerekçeye, nefret söylemine, tacize, zorbalığa ve şiddet grafiklerine izin verilmemesini de ekledi.

31.4 milyon takipçisi olan ünlü model, olaya sert tepki göstererek, sosyal medya platformunu ‘zorbalıkla’ suçladı.

Hadid, "Instagram sadece 'Babamın ve onun doğum yeri olan Filistin'in' üzerinde yazılı olduğu Amerikan pasaportunun fotoğrafını hikayemden sildi. Instagram, acaba babamın doğum yeriyle gurur duyuyor olmamın hangi bölümü ' zorbalık, taciz, cinsel veya çıplaklık içeriyor?” şeklinde konuştu.

“Instagram'da Filistinli olmamıza izin verilmiyor mu?” diye soran Hadid, “İnsanları susturarak tarihi silemezsin. Bu işe yaramaz" diye ekledi.

Hadid “Filistinli olmaktan gurur duyuyorum. Bugün herkes babasının ve annesinin nerede doğduğunu paylaşmalı. Nereden geldiğinle ne kadar gurur duyduğunu onlara hatırlat" dedi.