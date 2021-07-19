Instagram’da yeni akım! Artık filtreli ve özenle çekilen fotoğraflar yerini ‘photo dump’ trendine bıraktı

Facebook’un popüler olduğu dönemlerde ortaya çıkan Instagram çoğu genci etkisi altına almayı başardı. Günümüzde biraz TikTok’un gerisinde kaldığı düşünülse de Instagram’da yenilenenler trendler platformun hala kullanılmasını sağlıyor.

Instagram ilk yıllarda kişilerin beğendikleri yerleri, anıları fotoğraflayıp güzelleştirdikleri bir platform haline dönüştü. Uygulama içine yüklenen filtre ve efektler kişilerin birbiriyle uyumlu profiller oluşturmasına yardımcı oldu. Aynı renkler üzerinden oluşturulan özenli profiller ise artık tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Neredeyse bir yıldır trend olan "photo dump" (fotoğraf yığını veya çöplüğü) akımı da bu yüzden çıktı. Ünlü ünsüz herkesin katıldığı bu akımda galerideki sıradan ama estetik görünümlü fotoğraflar çoklu halde paylaşılıyor. Aynı zamanda fenomenler bu akımı bir haftalarını arda arda fotoğraflarla yayınlayarak sunuyor.



