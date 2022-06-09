Instagram hikaye kalitesi düşüyor! Instagram hikaye (story) kalitesi artırma nasıl yapılır?

Instagram story'lerinde özellikle video kullanıldığında story kalitesi düşmektedir. Instagram kullanıcıları fotoğraf veya video paylaşmak istediklerinde hikayenin çok düşük kalitede göründüğünü fark etmişlerdir. Instagram hikaye kalitesi artırmak için çeşitli yöntemler bulunur. Özellikle videolu hikayelerde format ve boyut sorunları nedeniyle videolar bulanık görünmekte ve hikaye kalitesi düşmektedir. Instagram hikaye kalitesini artırmak için çeşitli uygulamalar kullanmak mümkündür. Instagram hikaye (story) kalitesi artırma nasıl yapılır?
Instagram hikayelerinde fotoğraf ve video kullanmak mümkündür. Instagram hikayelerine eklenen görseller Instagram’dan erişilen kamera ile çekilebilir veya daha önce cihazın kendi kamera uygulmasından çekilmiş görseller eklenebilir. Ancak Instagram’a hikaye yolu ile görsel eklendiğinde bazen Instagram hikaye kalitesi düşüyor. Bu sorun pek çok Instagram kullanıcısının dikkatini çekmiş durumda ve hikayelerin kalitesini koruması için çözüm yolları pek çok kullanıcı tarafından aranmaktadır. Instagram hikaye kalitesi artırma yolları:
Instagram uygulamasında video hikaye paylaşıldığında Instagram hikaye kalitesi düşüyor. Instagram hikaye olarak atılacak videolar için yalnızca belirli video formatları kullanmaktadır. Instagram’ın belirlediği formatların dışında atılan videolar hikayeye yüklenememekte, yüklense bile oynatılamamaktadır. Bazı durumlarda hikayeye atılan videolarda veya görsellerde bulanıklık da yaşanmaktadır.
Instagram hikaye kalitesi artırma yolları:
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