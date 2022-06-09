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Instagram hikaye kalitesi düşüyor! Instagram hikaye (story) kalitesi artırma nasıl yapılır?

08.06.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hikayeleri video ve görsellerde çeşitli sebeplerle kalite düşürmektedir. Instagram'da hikaye kalitesinin düşmesinin temel nedeni format ve boyut hatalarıdır. Ancak zaman zaman internet sorunları sebebiyle de bu soruna rastlanabilir. Instagram hikaye kalitesi düştüğünde görseller net görünmemekte, pikselli ve bulanık görünmektedir. Instagram'da hikaye neden bulanık görünüyor?

Instagram hikaye kalitesi düşüyor! Instagram hikaye (story) kalitesi artırma nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Instagram Hikaye (Story) Kalitesi Artırma Nasıl Yapılır?
  • Instagram'da Hikaye Neden Bulanık Görünüyor?

Instagram story'lerinde özellikle video kullanıldığında story kalitesi düşmektedir. Instagram kullanıcıları fotoğraf veya video paylaşmak istediklerinde hikayenin çok düşük kalitede göründüğünü fark etmişlerdir. Instagram hikaye kalitesi artırmak için çeşitli yöntemler bulunur. Özellikle videolu hikayelerde format ve boyut sorunları nedeniyle videolar bulanık görünmekte ve hikaye kalitesi düşmektedir. Instagram hikaye kalitesini artırmak için çeşitli uygulamalar kullanmak mümkündür. Instagram hikaye (story) kalitesi artırma nasıl yapılır?

Instagram Hikaye (Story) Kalitesi Artırma Nasıl Yapılır?

Instagram hikayelerinde fotoğraf ve video kullanmak mümkündür. Instagram hikayelerine eklenen görseller Instagram’dan erişilen kamera ile çekilebilir veya daha önce cihazın kendi kamera uygulmasından çekilmiş görseller eklenebilir. Ancak Instagram’a hikaye yolu ile görsel eklendiğinde bazen Instagram hikaye kalitesi düşüyor. Bu sorun pek çok Instagram kullanıcısının dikkatini çekmiş durumda ve hikayelerin kalitesini koruması için çözüm yolları pek çok kullanıcı tarafından aranmaktadır. Instagram hikaye kalitesi artırma yolları:

  • İnternet kalitesinin yükseltmek.
  • Kamera ayarlarında HEVC video codec özelliğini etkinleştirmek.
  • HEVC video codec ayarları olmayan kameralarda Open Camera uygulaması ile bu ayarlara sahip olmak mümkündür.
  • Storyleri GbInsta Mod uygulaması ile paylaşmak.
  • Instagram için daha az veri kullanma ayarını kaldırmak. Mobil veri ayarlarından bu seçenek kontrol edilebilmektedir.
  • Instagram storylerine GIF yüklenirken uygulama GIF’leri yerine video düzenleyici programından eklenen GIF’leri kullanmak.
  • InShot uygulamasında göresel kalitesinin ve netliğinin filtreler ve düzenleyiciler ile artırmak.
Instagram hikaye SS alınca bildirim gidiyor mu? Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?Instagram hikaye SS alınca bildirim gidiyor mu? Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?

Instagram'da Hikaye Neden Bulanık Görünüyor?

Instagram uygulamasında video hikaye paylaşıldığında Instagram hikaye kalitesi düşüyor. Instagram hikaye olarak atılacak videolar için yalnızca belirli video formatları kullanmaktadır. Instagram’ın belirlediği formatların dışında atılan videolar hikayeye yüklenememekte, yüklense bile oynatılamamaktadır. Bazı durumlarda hikayeye atılan videolarda veya görsellerde bulanıklık da yaşanmaktadır.

Instagram hikaye kalitesi artırma yolları:

  • Instagram görsel proporsiyonunu 9×16 tutmak.
  • Instagram fotoğraf formatında .jpg veya .png kullanmak.
  • Instagram video formatında .mp4 veya .mov kullanmak.
  • Instagram hikayesine yüklenecek fotoğrafların maksimum 30 MB, Instagram hikayesine yüklenecek videonun ise maksimum 4 GB boyutunda olması.
  • Stories’e eklenilen dosya boyutunun minimum 600 ×1067 px olması.
  • Hikayelere eklenilen dosya boyutunun maksimum 1080×1920 px olması.
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