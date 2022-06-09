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Instagram hikaye SS alınca bildirim gidiyor mu? Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?

08.06.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanıcıları, Instagram hikayeleri ekran görüntüsü alabilir. Çoğu kullanıcı, hikayeleri kolay yoldan kaydetmek için kendisinin veya başka kullanıcıların hikayelerini SS almaktadır. Instagram, 2016 yılında hikaye paylaşım özelliğini uygulamaya sürdüğünden beri SS alınca bildirim gidip gitmediği veya bildirim özelliğinin gelip gelmeyeceği tartışılmaktadır. Instagram hikaye SS alınca bildirim gidiyor mu?

Instagram hikaye SS alınca bildirim gidiyor mu? Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gider mi?

İçindekiler

  • Instagram Hikaye SS Alınca Bildirim Gidiyor mu?

Instagram hikayeleri ekran görüntüsü alındığında bildirim gidip gitmediği sorusu, Instagram kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Başka kullanıcıların attıkları hikayeleri ekran görüntüsü alan kişiler bildirim gidip gitmediğinden emin olmak isterler. Instagram, hikayeler için olmasa da SS alınca bildirim gitme özelliğini kullanmaya başlamıştır. Yeni bir özellik olan SS alınca bildirim gitme özelliği, yalnızca belirli durumlar için geçerlidir.

Instagram Hikaye SS Alınca Bildirim Gidiyor mu?

Instagaram hikaye paylaşma modu 2016 yılında ortaya çıkmıştır. Hikaye özelliği aslında başka bir sosyal medya platformu olan Snapchat’ten esinlenilerek oluşturulmuştur. Instagram’dan önce çok popüler olan Snapchat uygulaması, hikaye paylaşma özelliğinin çeşitli versiyonlarına olanak tanımaktaydı. Snapchat uygulaması günümüzde hala kullanılsa da hikaye paylaşımı olarak Instagram uygulaması daha çok tercih edilmektedir.

Instagram uygulaması hikaye paylaşım özelliğini oluşturduğunda ilk merak edilen şeylerden biri de hikaye ekran görüntüsü alındığında bildirim gidip gitmeyeceğiydi. Çünkü hikaye modunun ilk sahibi olan Snapchat uygulamasında hikaye ekran görüntüsü alındığında hikayeyi paylaşan kişiye bildirim gitmekteydi. Ancak Instagram uygulaması hikaye özelliğini çıkardığında böyle bir özellik eklememiş ve ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa bildirim gitmemiştir.

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Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alma özelliği zaman zaman tekrar gündeme gelse de böyle bir durum söz konusu değildir. Instagram hikaye SS alınca bildirim gitmemektedir. Ancak Instagram SS alınca bildirim gitmesi özelliğini kaybolan mesajlar için devreye sokmuştur.

Instagram kaybolan mesajlar, herhangi bir sohbette kaybolan mesaj özelliği aktif edildiğinde yazılan ve paylaşılan mesajların sohbetten çıktıktan sonra kaybolması özelliğidir. Kaybolan mesajlar, herhangi bir sohbet yukarı kaydırıldığında otomatik olarak aktif olmaktadır. Kaybolan mesajlar kısmından çıkmak için sohbet ekranının tekrar yukarı kaydırılması gereklidir, aksi taktirde Instagram kaybolan mesajlar sohbeti o kişiler arasında açık kalmaya devam eder.

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Kaybolan mesajlar özelliği açıldığında yazılan ve paylaşılan her şey bu özellik kapatıldığında kaybolsa da, bir tarafın bu mesajları ss alması gizlilik açığı yaratmaktaydı. Instagram, gizlilik önlemleri almak için ss alınca bildirim gitmesi özelliğini devreye soktu. Bu bildirim, kaybolan mesajlar ekranında ss alındığında ekranda ss alındı yazısı çıkmasına ve karşı tarafın bu ekran görüntüsünden haberdar olmasına neden oluyor.

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Instagram
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