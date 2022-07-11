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Instagram takipçileri ve takip ettiklerini gizleme var mı? Instagram’da arkadaş gizleme nasıl yapılır?

11.07.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı kullanıcılar, Instagram’da sürekli online görünmek istemeyebiliyor ve bazı bilgilerini gizleme isteği duyabilir. Bu bilgiler de genelde takipçiler, takip edilenler vb. olur. Peki, Instagram'da takipçileri ve takip ettiklerini gizlemek mümkün mü? Instagram’da arkadaş gizleme nasıl yapılır?

Instagram takipçileri ve takip ettiklerini gizleme var mı? Instagram’da arkadaş gizleme nasıl yapılır?

Sosyal medya kullanıcıları normal hayatında kendilerine nasıl özel bir alan yaratıyorsa aynı duruşu Instagram üzerinde de devam ettirmek isteyebiliyorlar. Kendi çevresini ve arkadaşlarını takipçilerinin görmesini istemeyen kullanıcılar, Instagram’da takip ettiklerini gizleme özelliğini devreye sokmak üzere çeşitli yöntemleri araştırıyor. Instagram'da arkadaş gizleme nasıl yapılır?

Instagram Hesap Gizleme Nasıl Yapılır?

İnsanlar her zaman, herkes tarafından bilinir olmak istemeyebilir. Instagram hesabı açtıktan bir süre sonra, Instagram arkadaşları gizleme gibi kendini ve tanıdıklarını koruma altına alma isteği oluşabilir. Maalesef ki, Instagram kişileri gizleme için uygulama üzerinde direkt olarak bir özellik bulunmamaktadır. Böyle durumlarda profil hesabı gizliye alınabilir. Peki, hesabını gizleye alma durumu nedir, nasıl yapılır?

Instagram hesabını “gizli hesap” moduna almak; Instagram takip ettiklerinizi gizleme ve Instagram takipçi gizleme özelliklerinin aktif olmasını sağlar. Bu özelliği kullanarak Instagram arkadaş listesi gizleme işlemini aktifleştirmiş olursunuz. Aynı zamanda bu kişi yaptığınız post, story, reels vb. paylaşımlarınızı da göremez.

Eğer gizli hesaba geçiş yapmak isterseniz:

  • Instagram profilinizin sağ üst kısmına tıklayıp, ayarlar bölümünü açın.
  • Ayarlar bölümünden gizlilik kısmını seçin.
  • Gizlilik kısmında “gizli hesap” bölümünü aktifleştirin.
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Instagram Takip Ettiklerini Gizleme Özelliği Var Mı?

Instagram üzerinde birçok gizlilik özelliği mevcutken, maalesef şu an için Instagram takipçilerim takip ettiklerimi görmesin gibi bir gizlilik özellik kullanıma sunulmamıştır. Eğer bir hesap sizin takipçinizse otomatik olarak takip ettiklerinizi de görme hakkına sahip olur. Bu demek oluyor ki Instagram ortak arkadaş gizleme özelliği de mevcut değildir. Bu nedenle takipçileriniz takip ettiğiniz kişileri görüntüleyebilmektedir.

Instagram Takipçi Sayısı Gizleme, Instagram Takipçi Kapatma

Instagram’da takipçi sayısını gizleme özelliği henüz Instagram üzerinde aktif olan bir özellik değildir. Yakın zamanda aktifleşmesi beklenen bu özellik yapılan açıklamaya göre, yüksek takipçisi olan ve mavi tiki olan hesapların kullanabileceği bir özellik olacaktır. İlerleyen zamanda Instagram’da isteğiniz üzerine belli bir takipçi sayısına ulaşmışsanız eğer, takipçi sayınızı gizleyebileceksiniz.

Instagram takipçi kapatma özeliği de aynı gizleme özelliği gibidir. Sizi takip eden hesap hesabınız gizli olsa dahi, takipçilerinizi görme yetkisine sahiptir. Şu anki özellikleri göz önünde bulundurduğunuzda, takipçilerinizin görünmesini istemiyorsanız, gizli hesap kullanıp, arkadaşlarınızı görmesini istemediğiniz kişilerin takip isteklerini kabul etmeyebilirsiniz ya da hesaplarını engelleyebilirsiniz.

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