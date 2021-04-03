Instagram'ın zengin çocukları! Paskalya'yı fırsat bilip lüks tatile çıktılar

Ancak bu hafta sonu Paskalya kutlanırken, Instagram'ın Zengin çocuklarının çok daha abartılı planları var.

Dört günlük tatili en iyi şekilde değerlendiren bu zengin sosyal medya yıldızları, Nisan ayı başında güneş ışığında gizlice dolaşmak için dünyanın dört bir yanındaki uzak yerlere akın etti.

Mari Burgoss, Kolombiya'da güneşi içine çekerken jet ski gezisinin bir fotoğrafını paylaştığında takipçileriyle paylaşarak evde karantinada olanları kıskandırdı.

Bu arada, etkileyici Liubava Rose, Dubai'nin en seçkin otellerinden biri olan Burj Al Arab'a giriş yapmadan önce özel jetinin önünde poz verdi.

Pandemi, Elina Avanesova'nın Moskova'daki beş yıldızlı Hyatt Regency Petrovsky Park otelinde lüks bir konaklama geçirmesini de engellemedi.

YouTuber Maddy Burciaga, Dubai'de her daim ısıtan güneşin tadını çıkaran başka bir yıldız.

İşte baharı evde pandemi karantinasında geçirenleri kıskandıracak Instagram'ın diğer zengin çocukları...



