Intel’in yeni işlemcilerinde iki farklı adlandırma iddiası: Bazıları üç, bazıları dört haneli

Sızıntı kaynağı Jaykihn’e göre Nova Lake-S masaüstü işlemcileri ve Nova Lake-HX dizüstü işlemcileri “Core Ultra 4000” adlandırmasını kullanacak. H serisi ve son ek taşımayan diğer mobil modeller ise “Core Ultra 400” biçimindeki üç haneli numaralarla devam edecek.

Bu ayrım, aynı Nova Lake nesline ait iki dizüstü işlemcisinin model numarasına bakıldığında farklı serilerdenmiş gibi görünmesine yol açabilir. HX modelleri masaüstü işlemcileriyle aynı dört haneli düzeni paylaşırken diğer mobil modeller üç haneli kalacak.

Daha önce sızdırılan masaüstü model listesinde Core Ultra 9 4950K ve Core Ultra 9 4970K BFC gibi dört haneli adlar yer almıştı. Yeni iddia, bu düzenin HX dizüstü işlemcilerine de uzanacağını söylüyor. Modellerin nihai adları ancak Intel’in resmî açıklamasıyla kesinleşecek.