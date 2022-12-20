İnternet üzerinden bir yıl boyunca taciz edildi! Bunu yapan kişi herkesi şoke etti

İsmi paylaşılmayan genç kızın çilesi tam bir yıl boyunca devam etti. Talihsiz çocuk, tanımadığı birinden gün aşırı taciz edici türden kısa mesajlar, küçük düşürücü, moral bozucu ve kaba metinler alıyordu. Durum o kadar tahammül edilemez hale geldi ki annesiyle polise başvurdular. Bu süreçte kızına olan desteğini esirgemeyen Licari, tacizcinin bulunması için kızının erkek arkadaşının annesiyle bile iş birliği etmişti.

ZORDU

Polisler için vaka zordu. Çünkü 1000'den fazla farklı sayfadan gönderilen sayısız mesaj mevcuttu. Ayrıca Licari, mesajların nereden geldiğini gizlemek için bir VPN (sanal özel ağ) kullanmış ve gönderilerini bir genç tarafından yazılmış gibi gösteren argoyla doldurmuştu.

YIKILDI

Ancak sonunda FBI'dan bilgisayar uzmanları araştırmalara dahil oldu ve mesajların Licari'nin telefonundan geldiğini kesin olarak belirlediler. Licari sorgulama sırasında yıkıldı ve suçunu kabul etti. 12 Aralık Pazartesi günü mahkemeye çıkarılan anne, 5.000 dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı.

CEZASI ARTABİLİR

Bir suç işlemek amacıyla bilgisayar kullanmak, ABD'de potansiyel olarak 10 yıl hapis cezası gerektiren bir suçtur. Licari ayrıca reşit olmayan birini takip etmek ve adaleti engellemekle suçlanıyor ve her ikisi de ona parmaklıklar ardında beş yıl daha getirebilir. Licari'nin, savcıların davayı yargılamak için yeterli delil olup olmadığını belirleyecekleri 29 Aralık'ta mahkemeye çıkması planlanıyor.



