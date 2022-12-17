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Şoke eden taciz! Kadın çalışanı toplantısının ortasında ayağa kaldırıp cetvelle kalçasını tokatladı

17.12.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey İrlanda'da ismini açıklamak istemeyen genç bir kadın çalışanın başına gelenler akıllara durgunluk verdi. Bir toplantı esnasında işverenleri tarafından ayağa kaldırılıp cetvelle kalçası tokatlanan genç kadın, çetrefilli bir sürecin ardından 100.000 dolardan fazla tazminat kazandı.

Şoke eden taciz! Kadın çalışanı toplantısının ortasında ayağa kaldırıp cetvelle kalçasını tokatladı

Yaşanan olayda, genç bir kadın çalışan ve onunla birlikte toplantı halinde olan iki işverenin genç kadının korkunç bir şekilde taciz ettikleri ortaya çıktı. İşverenlerden biri ondan ayağa kalkmasını ve arkasını dönmesini istedi ve bir cetvelle kalçalarını tokatladı. Ona tokat atan erkek menajer güldü ve 'Üzgünüm, yapmak zorundaydım' diye açıkladı.

KİMSEYE SÖYLEYEMEDİ

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Kadın diğer erkek yöneticiye baktı ve 'Buna izin var mı?' diye sordu. Ancak her iki adam da bunu bir şaka olarak değerlendirdi ve toplantıya gelen diğer çalışanlara da olanları anlattı. Genç kadın yaşananlardan ötürü, o kadar aşağılanmış ve utanmış hissetti ki, başlangıçta annesine veya erkek arkadaşına bile söyleyemedi.

GERİ ÇEVİRDİ

Ancak anlattığında ona İnsan Kaynakları departmanına ve daha üst düzey bir yöneticiye başvurmasını tavsiye ettiler. İşverenlerine, konu çözülene kadar işe dönmeyeceğini söyledi. Durumu çözüp çözemeyeceklerini görmek için ofis dışındaki bir kafede daha kıdemli bir müdürle ve onu taciz eden müdürle görüşme teklifi aldı ancak bunun tamamen uygunsuz olduğunu düşündüğü için geri çevirdi.

ONU SUÇLADILAR

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İlgili yönetici daha sonra işinden istifa etti ve görevini tam olarak yerine getirmedi. Kadının işverenine şikayette bulunmasına rağmen on gün boyunca bunu kabul etmedikleri de eklendi. Üstüne üstlük işvereni, işyerindeki davranışlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi ve ona tahrik edici bir şekilde giyindiğini ve davrandığını iddia ettiler, o ise bunu şiddetle reddetti.

Bu olay üzerine işi hukuki bir boyuta taşımaya karar veren genç kadın, şimdi mahkeme sonucu 100.000 doları geçen bir tazminat kazandı.

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İrlanda taciz kadın

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