Bu nasıl işkence? Öz çocuğunu öldürüp cesedini döşemelerin altına sakladı! Biri kurtuldu ama...

Polis , bir yıldan uzun süredir torunlarının velayetini almaya çalıştığı söylenen anneanne Karen McGee Roland'ın torununu almaya gelmesi üzerine Cuma günü saat 22.45'te ABD'nin Arkansas kentinden ailenin evine çağrıldı. Çünkü çocukların annesi 28 yaşındaki Ashley Roland ve 33 yaşındaki erkek arkadaşı Nathan Bridges, küçük kızlarının saçlarını korkunç bir biçimde kesmiş, onu aşırı derece yetersiz beslemişti. Talihsiz çocuğun vücudunda çok sayıda yanık izi kaburgasında kırıkları vardı.

DÖŞEMELERİN ALTINDAYDI

Talihsiz çocuk hızla polislerin ve yardım ekiplerinin gelmesi üzerine hızla hastaneye kaldırıldı. Ancak daha ağır olan gerçek daha sonra ortaya çıktı. Evi arayan polisler, küçük erkek torunun evin döşeme tahtalarının altına gömülü cansız bedenini bulduklarını söylediler.

Altı yaşındaki çocuğun cesedinin üç ay kadar evin içinde kaldığına inanılırken, aldığı yaralar nedeniyle öldüğüne inanıldığı bildirildi. Ancak hala adli tabibin ölüm şeklini ve nedenini belirlemesi bekleniyor.

HAPİSTELER

Şu anda hapishanede tutulan Ashley Roland ve erkek arkadaşı Nathan Bridges ise şimdi ölümcül cinayet, bir cesede taciz, fiziksel kanıtlarla oynama ve reşit olmayan birinin refahını tehlikeye atmakla suçlanıyor.



