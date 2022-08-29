İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Kaldırılmıştı... İptali için Danıştay’a başvurdu

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerindeki mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinde değişikliğe gitmişti. Alışveriş yapan herkes ilgilendiren düzenleme, teknoloji ürünlerini kapsıyordu. Alınan karara göre, 1 Ekim'den itibaren internet üzerinden alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda koşulsuz iade hakkı kalkmıştı. Tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi koşuluyla, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılırken, ayrıca cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkanı getirilmişti. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, söz konusu yönetmeliğin iptali için Danıştay'a başvurdu.

"ARTIK TÜKETİCİ, KANUNDA VERİLEN HAKKINI KULLANAMAYACAK"

Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Genel Başkan Mahmut Şahin, uzaktan satışlarda tüketicinin 14 gün içerisindeki iade hakkının kalktığını söyledi. Başkan Şahin, "Uzaktan satışlar hususunda geçen hafta bir değişiklik yapıldı. Tüketicinin iade hakkı, yani ’cayma hakkı’ dediğimiz 14 gün içerisinde herhangi bir bedel ödemeden vazgeçme hakkı bitirildi. Artık tüketici, kanunda verilen hakkını kullanamayacak" dedi.

"İPTALİ İÇİN DANIŞTAY'A BAŞVURUMUZU YAPTIK"

Yönetmeliğin dolandırıcılığı artıracağını iddia eden ve iptali için Danıştay’a başvuruda bulunduklarını kaydeden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Tüketiciye bu hak kanunla veriliyor, fakat daha küçük bir şey olan yönetmelikle alınıyor. Bunu yapan Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü. Tüketiciyi değil, satıcıyı koruyan bir genel müdürlükle karşı karşıyayız. Hatta bir sene içerisinde bu genel müdürlük, dolandırıcıları koruyan genel müdürlüğe doğru koşarak gidiyor. Farkındalar mı bilmiyorum. Bu genel müdürlük maalesef görevini tamamladı, tüketicinin bütün haklarını teker teker elinden aldı. Uzaktan satış meselesi, bütün Avrupa’da uygulandığı şekliyle uygulanmalıydı. Bir ürünün iade edilmesinde tüketicinin hakkı vardır; istediği ürün gelmeyebilir çünkü uzaktan alıyor. Milyonlarca şikayet var bu konuda. Ama bunlar bu değişikliği hangi şikayetten dolayı yaptı acaba? Biz bu yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurumuzu yaptık." dedi.

"BU YÖNETMELİK DOLANDIRICILIĞI ARTIRACAK"

Öte yandan Şahin açıklamasında "Bu yönetmelik iptal edilecek, çünkü bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak" ifadelerini kullandı. (İHA)



