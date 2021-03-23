İnternetten kolayca indirilebilen dijital eserler son yılların trendi oldu

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkili olmasıyla beraber aslında pek çok alanda değişim ve dönüşüm yaşandı. Bu alanlardan biri de sanat olarak karşımıza çıktı. Koronavirüs pandemisi kapsamında alınan önlemler ışığında sanat galerilerinin kapanması fiziksel olarak sanat eserlerinin satışını büyük ölçüde düşürdü. Devreye ise, NFT (Non- Fungible Token) tabanlı eserler girdi. Geçtiğimiz haftalarda Beeple lakabıyla tanınan Mike Winkelmann eserinin 69,4 milyon dolara satılması dijital eserlerin popülerliğini gözler önüne serdi. Sizler için NFT sanatçılarını araştırdık.

NFT tanımının henüz tam anlamıyla resmi bir Türkçe karşılığı bulunmuyor. Ancak NFT’ler dünyadaki değerli olan her parçanın dijital dünyadaki yansıması olarak tanımlanıyor. Merkeziyetsiz finans sistemi yaygınlaştıkça farklı token ve coin türleri piyasaya sürülmeye başlandı. Aslında uzun yıllardır var olan bu sistem 2020 yılında popülerleşti.

Kripto paraların temelinde ve mantığında bulunan blok zincir (blockchain) teknolojisinin aynısı NFT oluştururken kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde herhangi bir dijital varlık gerçek hayatta olduğu gibi saklanıp korunabiliyor. Başka bir ifadeyle söz konusu olan dijital varlık sadece sahibine ait olacak şekilde şifreleniyor. Kişiye özel kriptografik token türü olan NFT’nin eşsiz ve kopyalanamaz oluşu onu türünün tek örneği yapıyor. Başka bir ifadeyle aslında cüzdanınızda bulunan 50 TL’yi kolayca bir diğer 50 TL ile değiştirebilirsiniz. Kağıt paraların üzerinde bulunan seri numaralar 50 TL’nin değerini hiçbir zaman düşürmez. Ancak bir NFT eşsizdir, satın alınan bir tokenin dünya üzerinde başka bir örneği yoktur.