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Sosyal medyadan en çok para kazanan Türk Youtuberlar! Gelirleri dudak uçuklattı

Seray Üstün Seray Üstün 19.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan en çok para kazanan Türk Youtuberlar! Gelirleri dudak uçuklattı

Sosyal medya uygulamalarının her geçen gün popüler olması yeni gelir kapılarının olmasına neden oldu. Sosyal medya fenomenliği olarak isimlendirilen yeni iş kolunda Türkiye ve dünyadaki pek çok isim yüksek gelirler elde etmeye başladı. Aldıkları ücretlerle lüks bir hayat yaşayan fenomenlerin elde ettikleri gelir ise şaşkına çevirdi.

Sosyal medya uygulamalarının yaygın olmasından önce YouTube birçok kişi için dijital dünyanın kapılarını araladı. YouTube’da içerik üreten kişi sayısı arttı. Fakat bu işi ilk keşfeden ve abone sayısını belirli bir düzeyin üzerine taşıyan kişiler bu mecra üzerinden ciddi paralar kazanıyor. Türkiye’de en çok para kazanan 10 Youtuber kim? İşte sizler için araştırdık.

ORKUN IŞITMAK

orkun ışıtmak

2011 yılında kendi adına bir YouTube sayfası kuran ve tamamen eğlenceli içerikler üretmeye başlayan Orkun Işıtmak tanınan bir sima oldu. YouTube kanalından sonra çeşitli dijital platformlardaki programlarda sunuculuk görevini üstlendi.

ENES BATUR

enes batur

Türkiye’de yayın yapan YouTube kanalları içinde en çok aboneye sahip olan isimlerden biri Enes Batur olarak karşımıza çıkıyor. YouTube kanalındaki başarısından sonra sinema sektörüne adım atan Batur, kendi hayat hikayesinden yola çıkarak hazırlanan “Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?” filminde rol aldı. Sonrasında ise “Enes Vatur Gerçek Kahraman” filminin başrolünü oynadı.

DANLA BİLİC

danla bilic

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan sosyal medya fenomeni ilk olarak Twitter hesabından ünlü futbolcularla olan mesajlaşmalarını yayınlayarak ünlendi. Bir dönem Cristiano Ronaldo ile ünlenen “Send your number (Numaranı yolla)” cümlesiyle Türk ve yabancı futbolculara mesaj gönderdi. Bu mesajlaşmaları sosyal medya hesabından ifşa eden Bilic, bir anda popülerliğe kavuştu. Bu popülerliğin ardından ise Danla Bilic adıyla bir YouTube kanalı kurdu ve makyaj videoları çekmeye başladı.

BARIŞ ÖZCAN

barış özcan

Kendi ismiyle bir YouTube kanalı kuran Özcan, bilimsel bilgiler verdiği videolarda “hem eğlence hem de bilgi” potasını tek bir çatı altında topladı. Barış Özcan kısa süre içinde farklı yaklaşımı ve değişik içerikleriyle YouTube dünyasının aranılan isimlerinden biri haline geldi.

RUHİ ÇENET

ruhi çenet

17 yaşında Hindistan’a taşındıktan sonra 5 sene boyunca orada okuyan Çenet, ülkesinde gelince dijital dünyaya adım attı. Kendine ait bir YouTube kanalı kuran Çenet daha çok seyahat videoları yayınlamayı tercih etti.

DUYGU ÖZASLAN

duygu özaslan

YouTube dışında sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Duygu Özaslan, makyaj videoları çekerek ünlendi. Yıllar içerisinde YouTube kanalının formatında değişiklik yapan ünlü isim vloglar çekmeye başladı. Gündelik hayatından kesitleri videolarında sunan Özaslan’ın özellikle İngilizce konuştuğu anlar uzun süre konuşuldu.

BERKCAN GÜVEN

berkcan güven

YouTube kariyerine başlamadan önce Vine isimli sosyal medya platformunda çektiği komik videolarla gündeme geldi. Ardından ise bu eğlenceli kişiliğini YouTube’a taşıdı. Dijital platformdaki videolarının yanında Güven rap şarkıları da yapmaya başladı.

REYNMEN

reynmen

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan sosyal medya fenomeni YouTube’da Reynmen isimli bir kanal açarak popülerleşti. Videolarıyla gündeme gelen Reynmen, sonrasında kendine has müzik tarzıyla oluşturduğu şarkıları peşi sıra yayınladı. “Derdim Olsun” şarkıyla büyük bir çıkış yakalayan Reynmen Leila,Ela ve Melek parçalarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaştı.

MERYEM CAN

meryem can

YouTube dünyasındaki erkek egemenliğini bozan bir isimle devam ediyor. Kendine ait Youtube kanalında “kendin yap, tiplemeler, trend denemeleri ve karşılaştırmalı alışveriş” konseptleriyle videolar çeken isim en çok abonesi bulunan Türk kadın YouTuberları arasında yer alıyor.

BURAK ŞAHİN

burak şahin1

Oyun videolarıyla gündeme gelen Şahin kanalını açtığı günden bu yana hiçbir zaman konseptini değiştirmedi. Bilgisayar oyunlarının yanında sanal gerçeklik gözlüğüyle çektiği videolarla da beğeni topluyor.

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