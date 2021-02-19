Sosyal medyadan en çok para kazanan Türk Youtuberlar! Gelirleri dudak uçuklattı

Sosyal medya uygulamalarının yaygın olmasından önce YouTube birçok kişi için dijital dünyanın kapılarını araladı. YouTube’da içerik üreten kişi sayısı arttı. Fakat bu işi ilk keşfeden ve abone sayısını belirli bir düzeyin üzerine taşıyan kişiler bu mecra üzerinden ciddi paralar kazanıyor. Türkiye’de en çok para kazanan 10 Youtuber kim? İşte sizler için araştırdık.

ORKUN IŞITMAK

2011 yılında kendi adına bir YouTube sayfası kuran ve tamamen eğlenceli içerikler üretmeye başlayan Orkun Işıtmak tanınan bir sima oldu. YouTube kanalından sonra çeşitli dijital platformlardaki programlarda sunuculuk görevini üstlendi.

Türkiye’de yayın yapan YouTube kanalları içinde en çok aboneye sahip olan isimlerden biri Enes Batur olarak karşımıza çıkıyor. YouTube kanalındaki başarısından sonra sinema sektörüne adım atan Batur, kendi hayat hikayesinden yola çıkarak hazırlanan “Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi?” filminde rol aldı. Sonrasında ise “Enes Vatur Gerçek Kahraman” filminin başrolünü oynadı.

DANLA BİLİC

Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan sosyal medya fenomeni ilk olarak Twitter hesabından ünlü futbolcularla olan mesajlaşmalarını yayınlayarak ünlendi. Bir dönem Cristiano Ronaldo ile ünlenen “Send your number (Numaranı yolla)” cümlesiyle Türk ve yabancı futbolculara mesaj gönderdi. Bu mesajlaşmaları sosyal medya hesabından ifşa eden Bilic, bir anda popülerliğe kavuştu. Bu popülerliğin ardından ise Danla Bilic adıyla bir YouTube kanalı kurdu ve makyaj videoları çekmeye başladı.