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İntihara kalkışmıştı! Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç son durumunu paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.04.2024 09:42
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Emekli futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç geçtiğimiz günlerde intihara kalkışmıştı. Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Sarnıç, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İntihara kalkışmıştı! Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç son durumunu paylaştı

Emekli milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç, iki gün önce Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde bulunan evinde çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı videoda intihar edeceğini dile getirmişti.

İhbar üzerine polis ekipleri, Yağmur Sarnıç’ın fazla antidepresan ilacı kullanarak intihara kalkıştığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sarnıç, tedbir amacıyla Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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'ENDİŞE ETMEYİN'

Tüm bu yaşananların ardından Yağmur Sarnıç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarnıç; "İyiyim, merak etmeyin. Ben size kendimi atacağım dedim. Sinirlerim çok bozulmuştu. Duygu karmaşaları içindeyim. Sadece bir süre ilaç alıp uyumak kafamı toparlamak istedim. Ortalığı ayağa kaldırmışsınız.

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Endişe etmeyin, iyiyim. Ne kadar çok sevenim varmış meğer, bilmiyordum. Sizi üzdüğüm için özür dilerim ama şu an hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen beni anlayın. Hepinizi seviyorum" dedi.

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Emre Aşık Yağmur Sarnıç sosyal medya
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