İntihara kalkışmıştı, eşine böyle seslendi: Merve kurban olayım geri dön

Tır şoförü Nurettin (43) ve ev hanımı Merve (30) Ceylan çifti 16 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Çift, 2 buçuk ay önce tartıştı ve Merve Ceylan bunun üzerine çocuklarını alıp annesinin evine yerleşti. Merve Ceylan ardından eşine boşanma davası açtı.

Eşiyle barışmak için her yolu deneyen Nurettin Ceylan, 23 Kasım günü gece saatlerinde Çukurova ilçesindeki bir köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen polis, Ceylan’ı indirmek istedi ancak Ceylan eşiyle barışmadığı sürece inmeyeceği dile getirdi. Polisin Merve Ceylan’ı araması üzerine genç kadın da boşanma davası açtığı için olay yerine gelmeyeceğini dile getirdi.

''BEN EŞİMİ SEVİYORUM''

Polisin 2 saatlik ikna çabası sonucu da Nurettin Ceylan köprüden indi. Tır şoförü olarak çalışan Ceylan, eşiyle barışmak istediğini belirterek, “Ben eşimi seviyorum. Annemin öldüğü günden bu yana gerçekten eşime ikinci kez aşık oldum. Ben istiyorum ki evine dönsün, çocuklarımızı getirsin, yuvamız dağılmasın” diye konuştu.

''SİNİR KRİZİ GEÇİRİYORUM''

Eşine hiç şiddet uygulamadığını aktaran Ceylan, “Ben eşime hiç vurmadım. Şimdi boşanmak istiyor. Aklına mı giriyorlar bilmiyorum. Her sabah 4.30’da kalkar yollara düşerim. Benim sevgiye, saygıya hakkım var. Ben onları görmüyorum. Ben eve gittiğimde o ev, oda boş. Sinir krizi geçiriyorum” dedi.

''EŞİMLE BARIŞMAK İSTİYORUM''

İntihar girişiminin yanlış olduğunu söyleyen Nurettin Ceylan, “Bugün eğer sizinle konuşuyorsam polislerin sayesinde. Polisler çok çaba sarf etti. Eşim benimle görüşmeyi kabul etmiyordu ama polisler onunla görüştü ve eşim bana inmemi söyleyince indim. 2 buçuk aydır eşimin sesini duymamıştım. Ben eşimi çok seviyorum. Ben aşığım ona. Kimse bizim aşkımıza mani olmasın. Ben yuvamın yıkılmasını istemiyorum, bize yardımcı olsunlar. Eşimle barışmak istiyorum. Rahmetli annem rüyama geldi ve bana eşimin kalbini kırdığım için bağırdı. Annem onu çok seviyordu. Ben eşimin dönmesini istiyorum. Ben çok mağdurum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

