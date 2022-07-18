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İntikamın böylesi! Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini aile grubunda yayınladılar

18.07.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 yaşındaki Lauren Fowler ve 31 yaşındaki Aimee Lawson, eski bir arkadaşlarından intikam almak için yaptıkları plan nedeniyle davalık oldular. Arkadaşlarının sarhoş olduğu bir gece cinsel ilişkiye girerken çekilen görüntülerini bir aile grubu kurup orada paylaşan ikili, cinsel içerikli fotoğrafları ve filmleri kötü niyetle ifşa etmekten suçlu bulundular.

İntikamın böylesi! Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini aile grubunda yayınladılar

Eski arkadaşlarıyla tartışan Lauren Fowler ve Aimee Lawson isimli iki genç kadın, korkunç bir intikam planı yaptılar. Bir sohbet grubu oluşturup arkadaşlarının daha önce sarhoşken cinsel ilişkiye girdiği anların fotoğraf ve videolarını burada paylaşan Fowler ve Lawson, eski arkadaşlarının şikayeti üzerine mahrem görüntüleri kötü niyetle ifşa etmekten suçlu bulundular.

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KÜÇÜK DÜŞÜRDÜLER

ARKADAŞ

Öfkeli ikili, bazı yabancıların, arkadaşlarının annesinin ve hatta eski sevgilisinin aile üyelerinin de bulunduğu bir grup sohbeti oluşturarak onu küçük düşürmeye karar verdiler ve sonra bu grup sohbetine yaklaşık dört müstehcen video ve 40 fotoğraf gönderdiler. Fowler ve Lawson, grup sohbetinde ayrıca kurbanlarının birden fazla erkekle yattığını söyleyerek, genç kadınla ilgili ahlaksız söylemlerde bulundular.

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UTANÇ DUYDU

Mağdur olan arkadaşları mahkemede, yaşanan olay sebebiyle utandığını, aşağılandığını ve sinirlendiğini söyledi. Bu olayın etkilerinin gelecekte de devam etmesinden endişelendiğini belirten genç kadın, bunu polisle paylaşmak zorunda kalmaktan da utanç duyduğunu ama eski arkadaşlarının gereken cezayı çekmeleri gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

SERBEST KALDILAR

İNTİKAM

Ancak yargıç Ben Nolan, toplu saldırı suçundan kefaletle serbest bırakılan Fowler ve Lawson'ı, topluluk emirlerini başarıyla tamamladıkları için parmaklıklar arkasına göndermemeye karar verdi. Her iki davalıya da 80 saat ücretsiz çalışma ve 320 sterlin maliyetle 12 aylık sosyal hizmet emri verildi.

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Anahtar Kelimeler:
intikam
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