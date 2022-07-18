İntikamın böylesi! Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini aile grubunda yayınladılar

Eski arkadaşlarıyla tartışan Lauren Fowler ve Aimee Lawson isimli iki genç kadın, korkunç bir intikam planı yaptılar. Bir sohbet grubu oluşturup arkadaşlarının daha önce sarhoşken cinsel ilişkiye girdiği anların fotoğraf ve videolarını burada paylaşan Fowler ve Lawson, eski arkadaşlarının şikayeti üzerine mahrem görüntüleri kötü niyetle ifşa etmekten suçlu bulundular.

KÜÇÜK DÜŞÜRDÜLER

Öfkeli ikili, bazı yabancıların, arkadaşlarının annesinin ve hatta eski sevgilisinin aile üyelerinin de bulunduğu bir grup sohbeti oluşturarak onu küçük düşürmeye karar verdiler ve sonra bu grup sohbetine yaklaşık dört müstehcen video ve 40 fotoğraf gönderdiler. Fowler ve Lawson, grup sohbetinde ayrıca kurbanlarının birden fazla erkekle yattığını söyleyerek, genç kadınla ilgili ahlaksız söylemlerde bulundular.

UTANÇ DUYDU

Mağdur olan arkadaşları mahkemede, yaşanan olay sebebiyle utandığını, aşağılandığını ve sinirlendiğini söyledi. Bu olayın etkilerinin gelecekte de devam etmesinden endişelendiğini belirten genç kadın, bunu polisle paylaşmak zorunda kalmaktan da utanç duyduğunu ama eski arkadaşlarının gereken cezayı çekmeleri gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

SERBEST KALDILAR

Ancak yargıç Ben Nolan, toplu saldırı suçundan kefaletle serbest bırakılan Fowler ve Lawson'ı, topluluk emirlerini başarıyla tamamladıkları için parmaklıklar arkasına göndermemeye karar verdi. Her iki davalıya da 80 saat ücretsiz çalışma ve 320 sterlin maliyetle 12 aylık sosyal hizmet emri verildi.



