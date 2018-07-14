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İntizar'ın yapım şirketi Poll Production'dan ikinci açıklama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 16:17 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı bir açıklama yayınladı ve yayınladığı açıklamada İntizar'la çalışmayı bıraktığını açıkladı. Açıklamanın ardından şirket tüm tepkileri üzerine çekince bir açıklama daha yayınlandı. İşte o açıklama...

İntizar'ın yapım şirketi Poll Production'dan ikinci açıklama!

Mustafa Ceceli’nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik ve şarkıcı İntizar'ın ilişki yaşadıkları iddialarının ardından İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı, sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıklamıştı.

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Bu açıklamanın ardından şirket sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce tepki mesajı aldı. Hal böyle olunca Polat Yağcı bir açıklama yayınlamak daha zorunda kaldı.

POLAT YAĞCI: İNTİZAR BİZİ YANLIŞ YÖNLENDİRDİ

Polat Yağcı, 2. açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece yaptığımız kamuoyu açıklamasına yönelik bazı yanlış anlaşılmalar olduğu görülmesi üzerine daha detaylı bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

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Sanatçımız İntizar'la yollarımızı ayırma sebebimiz kişisel tercihleri ya da özel hayatı değildir. Şirket ilkelerimiz kişisel tercihlerden uzak, dürüstlük ve güven üzerine kurulmuştur. Mustafa Ceceli'nin boşanma sürecinden itibaren gündeme gelen bu konuda, sanatçımız İntizar defaatle bizleri yanlış yönlendirmiş ve sanatçı-yapımcı arasında zaruri olan dürüstlüğün korunması ilkesini temelinden sarsmıştır. Bu sebeple profesyonel ilişkimiz sonlandırılmıştır."

Murat Dalkılıç'tan Polat Yağcı'ya İntizar tepkisiMurat Dalkılıç'tan Polat Yağcı'ya İntizar tepkisi
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İntizar poll production polat yağcı

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