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iOS 13 Public Beta 5 güncellemesi yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 10.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

Apple, Eylül ayında final sürümünü yayınlayacağı iOS 13 sürümü için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. iPhone 6s ve sonrası tüm iPhone modellerinin alacağı iOS 13 için bugün herkesin yükleyebileceği Public Beta 5 sürümü indirime sunuldu. Oldukça stabil olan bu sürüm sayesinde iOS 13’ün yeniliklerini hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

iOS 13 Public Beta 5 güncellemesi yayınlandı

Public Beta’yı nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız; aşağıdaki rehberimize göz atabilirsiniz. Bu güncellemeyi yüklemeden önce iTunes üzerinden şifreli olarak iPhone’unuzun yedeğini almanız gerektiğini belirtelim. Çünkü yedek almaz ve iOS 13’ü beğenmezseniz, iOS 12’ye dönmek için cihazı sıfırlamanız gerekecek.

iOS 13 Public Beta 5 nasıl yüklenir?

1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.

4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS 13 Public Beta 5 güncellemesi

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