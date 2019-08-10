iOS 13 Public Beta 5 güncellemesi yayınlandı

Public Beta’yı nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız; aşağıdaki rehberimize göz atabilirsiniz. Bu güncellemeyi yüklemeden önce iTunes üzerinden şifreli olarak iPhone’unuzun yedeğini almanız gerektiğini belirtelim. Çünkü yedek almaz ve iOS 13’ü beğenmezseniz, iOS 12’ye dönmek için cihazı sıfırlamanız gerekecek.
iOS 13 Public Beta 5 nasıl yüklenir?
1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.
Güncellemeyi alan modeller
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
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