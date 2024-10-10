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iOS 18’de fotoğraftan nesne silme işlemi nasıl yapılır? iOS 18’de fotoğraftan nesne silme özelliği nasıl açılır?

Melek Nacar Melek Nacar
08.10.2024 13:22
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iOS 18, Apple'ın 2024 yılında kullanıcılara sunduğu mobil işletim sistemi olup, bir dizi yenilik ve iyileştirme sunmaktadır. Bu mobil işletim sistemi, iPhone 15 ve iPhone 16 serisi cihazlar dahil olmak üzere birden fazla Apple cihazını desteklemektedir. iOS 18'de fotoğraflardan nesne silme işlemi de oldukça kolay bir hâle getirilmiş durumdadır.

iOS 18’de fotoğraftan nesne silme işlemi nasıl yapılır? iOS 18’de fotoğraftan nesne silme özelliği nasıl açılır?

İçindekiler

  • iOS 18’de fotoğraftan nesne silme özelliği nasıl açılır?
  • iOS 18’de fotoğraftan nesne silme işlemi nasıl yapılır?
  • iOS 18 fotoğraftan nesne silme hangi telefonlarda var?

iOS 18, yeniden tasarlanan Denetim Merkezi ve özelleştirilebilir Kilit Ekranı, Safari'deki dikkat dağıtıcıları gizleme özelliği, Oyun Modu, geliştirilmiş mesajlaşma seçenekleri ve Cüzdan uygulamasındaki yeniliklerle öne çıkar. iOS 18'de fotoğraflardan nesne silme işlemi için ise Fotoğraflar uygulamasında düzenleme moduna girip yeni araçlar kullanılır.

iOS 18’de fotoğraftan nesne silme özelliği nasıl açılır?

iOS 18 fotoğraftan nesne silme özelliği açma işlemi için ekstra bir ayar yapmanıza gerek yoktur çünkü bu özellik varsayılan olarak Fotoğraflar uygulamasının düzenleme modunda mevcuttur. Eğer iOS 18 kullanılıyorsa ve "iOS 18 fotoğraftan nesne silme yok" sorunuyla karşılaşılıyorsa cihazınızın bu özelliği desteklemediğini göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı kullanıcılar, "iOS 18 fotoğraftan nesne silme gelmedi" veya "iOS 18 fotoğraftan nesne silme çıkmıyor" şeklinde şikayetlerde bulunmaktadır. Bu durum belirli cihaz modellerinin veya yazılım sürümlerinin bu özellikten henüz yararlanamadığı anlamına gelir.

iOS 18’de fotoğraftan nesne silme işlemi nasıl yapılır?

iOS 18 fotoğraftan nesne silme işlemi yapmak için Fotoğraflar uygulamasını açarak düzenlemek istenilen fotoğrafı seçilmelidir. Fotoğraf üzerinde düzenleme moduna girdikten sonra, "Silgi" veya "Nesne Kaldırma" aracı seçilir. Bu aracı kullanarak kaldırmak istenilen nesnenin üzerine dokunulduğunda yapay zeka destekli algoritmalar nesneyi otomatik olarak tanıyıp doğal bir şekilde fotoğraftan çıkarır.

iOS 18 fotoğraftan nesne silme hangi telefonlarda var?

Bu özelliğin hangi cihazlarda kullanılabileceği, bunu merak eden kullanıcılar için önemlidir. 15 ve iPhone 16 serisi gibi en yeni modellerinde iphone fotoğraftan nesne silme özelliği vardır.

iOS fotoğrafta nesne silme özelliği kullanıcıların fotoğraflarındaki istenmeyen nesneleri hızlı ve etkili bir şekilde kaldırmalarını sağlar. "iOS fotoğraftan nesne silme" işlemi, düzenleme modunda yer alan "Nesne Kaldırma" aracı ile gerçekleştirilir.

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