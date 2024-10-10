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iOS 18 nasıl yüklenir? iOS 18 güncellemesi nasıl yapılır?

Melek Nacar Melek Nacar
08.10.2024 15:23
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Apple, her yıl düzenlemiş olduğu Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliği ile 2024 yılında iOS 18 sürümünü kullanıcılara tanıttı. Bu yeni sürüm, pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Birçok açıdan dikkat çeken iOS 18'in nasıl yükleneceği merak ediliyor. Kullanıcılara katkı sağlayan ve öne çıkan özellikleri bulunan iOS 18 yüklemesi kolay bir şekilde yapılabiliyor.

iOS 18 nasıl yüklenir? iOS 18 güncellemesi nasıl yapılır?

iOS 18, pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Bu yeniliklerim hem kullanıcı geri bildirimleri, hem de teknolojik gelişmeler ile şekillendirilmiş yenilikler olduğu belirtiliyor. iOS 18 güncellemesi yapılmadan önce ise önemli bilgilerin bir kopyasına sahip olmak ve emin olmak için yedekleme yapmak iyi bir fikir olarak görülüyor.

iOS 18 nedir?

iOS 18, Apple'ın geliştirmiş olduğu mobil işletim sistemi olan iOS'un 2024 yılında kullanıma sunulan versiyonuna denir. Hemen her iOS sürümünde olduğu gibi, iOS 18'de de, çeşitli performans seçenekleri, yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri bulunur. Bu yeni versiyon sayesinde cihazların daha verimli çalıştığı ve daha fazla güvenlik kullanımı sağladığı iddia edilmektedir.

iOS 18 özellikleri nelerdir?

iOS 18 yenilik ve özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte iOS 18 özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Oyun modu,
  • Uygulama kilitleme,
  • Uydu bağlantısı ile mesajlaşabilme,
  • Hem ana ekran hem de denetim merkezi kişiselleştirme,
  • E-postaları kategorize edebilme,
  • Mesajlara emoji ile yanıt verebilme,
  • İleri tarihli mesaj gönderebilme,
  • Fotoğraftan nesne silebilme,
  • Mesaj biçimlendirme.

Apple'ın bu sürüm ile bunları ve daha birçok iOS 18 yeniliklerini kullanıcıya sunduğu söyleniyor.

iOS 18 güncellemesi nasıl yapılır?

Her güncellemede olduğu gibi, iOS 18 güncellemesini yapmak için de bazı adımların takip edilmesi gerekir. Bunlar:

iOS 18 güncellemesi için öncelikle "Ayarlar" menüsüne gidilmesi gerekir.
Cihazın ekranında bulunan "Ayarlar" uygulaması açılır ve "Genel" seçeneğine dokunulur.
Genel seçeneğinde bulunan "Yazılım Güncelleme" seçeneği tıklanarak mevcut güncellemeler kontrol edilebilir ve iOS 18 güncellemesi yapılabilir.

iOS 18 güncellemesi yapılabilmesi için telefon modelinin iOS 18 alan telefonlar arasında olması gerekir. iOS 18 alan telefonlar ise iPhone SE (2. nesil) modelinden itibaren tüm telefonlar ve diğer Apple cihazlarıdır.

iOS 18 nasıl yüklenir?

iOS 18 yüklemek isteyen herkesin ilk olarak dikkat etmesi gereken şey, cihazın iOS 18 ile uyumlu olup olmadığıdır. iOS 18 yüklemeden önce verileri kaybetmemek adına cihazı yedeklemek gerekir. iOS 18 indirmek için Wi-fi bağlantısının sağlanması gerekir. Ayrıca güncelleme işlemi sırasında cihazın yeterli batarya seviyesinde olması da yüklemek için gereklidir.

Kısaca iOS 18'i yüklemek için "Ayarlar" uygulaması açılır ve "yazılım güncelleme" seçeneğinde iOS 18 güncellemesi mevcut ise yükleme yapılabilir. Tüm bu adımlar tamamlandığı zaman İOS 18 indir ve yükle butonu ile iOS 18 yüklenebilir. Kullanıcı sözleşmesi onaylandığı takdirde güncelleme işlemi başlar ve indirilen güncelleme dosyası otomatik bir şekilde yüklenir.

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iOS
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