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iOS 18 hangi telefonlara geldi? iOS 18 güncellemesi alan IPhone’lar hangileri?

Melek Nacar Melek Nacar
30.09.2024 11:23
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iOS, Apple tarafından geliştirilen bir mobil işletim sistemidir ve ilk olarak 2007 yılında iPhone ile tanıtılmıştır. iOS, yalnızca Apple’ın iPhone, iPad ve iPod Touch gibi cihazlarında çalışır ve kullanıcı ara yüzü dokunmatik ekranlar için özel olarak tasarlanmıştır. İlk sürüm 2007 yılında piyasaya sürülmüştür ve o zamandan bu yana toplamda 18 ana sürüm sunulmuştur. iOS 18 de bu ana sürümlerden biridir.

iOS 18 hangi telefonlara geldi? iOS 18 güncellemesi alan IPhone’lar hangileri?

Apple tarafından geliştirilen mobil işletim sistemi iOS, iPhone iPad ve iPod Touch gibi Apple cihazlarında kullanılmaktadır. iOS 18 güncellemesi, 2024 yılı itibarıyla birçok iPhone modeline sunulmuştur. Bu güncelleme, yeni özellikler ve iyileştirmeler içermektedir. iOS 18 güncellemesi belirli iPhone modellerine sunulmuştur.

iOS 18 güncellemesini alan IPhone’lar hangileri?

iOS 18 hangi telefonlara geldi? sorusu, Apple kullanıcıları için önemli bir merak konusudur. Bu güncelleme, kullanıcılara yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunmuştur. Apple, iOS 18 ile de kullanıcı geri bildirimlerini dikkate almıştır. 2024 yılı itibarıyla iOS 18 alan telefonlar şunlardır:

  • iPhone 16 Serisi: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
  • iPhone 15 Serisi: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
  • iPhone 14 Serisi: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
  • iPhone 13 Serisi: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
  • iPhone 12 Serisi: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
  • iPhone 11 Serisi: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
  • iPhone XS, XS Max, XR
  • iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

Bu güncelleme, kullanıcılara daha önce sunulmayan birçok yeni özellik ve iyileştirme getirmektedir. Örneğin, kullanıcı ara yüzü üzerinde yapılan değişiklikler daha kişiselleştirilebilir bir deneyim sunmuş, güvenlik ve gizlilik önlemleri artırılmıştır.

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