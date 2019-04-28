İpek Tanrıyar ile Murat Evler evlendi!

Eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar, geçtiğimiz günlerde yaptığı kına gecesi ve gelin hamamıyla magazin gündeminde yer almıştı.

Tanrıyar'ı nişanlısı Murat Evler, davul ve zurna eşliğinde evinden aldı.

İpek Tanrıyar ve nişanlısı Murat Evler, Pazar günü dünyaevine girdi. Beylikdüzü Belediyesi Nikah Salonu'nda çiftin nikahları kıyıldı.

İpek Tanrıyar, dün bir otelde arkadaşları ve ailesiyle gelin hamamı yapmıştı. Kahvaltıyla başlayan hamam sefasında zenne oryantal şov yaparken, DJ eşliğinde göbekler atılmıştı.



