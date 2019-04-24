MAGAZİN

İpek Tanrıyar’ın kına gecesi olay oldu! Eteğini öptü

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2019 09:34 | Son Güncelleme

28 Nisan’da Murat Evler ile nikah masasına oturacak olan oyuncu ve manken İpek Tanrıyar kına gecesi düzenledi. Muhteşem Yüzyıl konseptli kına gecesi olay oldu.

İpek Tanrıyar’ın kına gecesi olay oldu! Eteğini öptü

Boyatmadığı beyaz saçlarıyla bir dönem kendisinden söz ettiren eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar, geride bıraktığımız akşam kına gecesi düzenledi.

28 Nisan’da Murat Evler ile evlenmeye hazırlanan İpek Tanrıyar önceki akşam kına gecesi düzenledi. Kına gecesinin düzenleneceği yere at üzerinde gelen ve yüzünden paniklediği farkedilen Tanrıyar, “Daha önce ata çok bindim. Dört nala koşmuşluğum var. Belli bir zaman sonra aksiyonlar beni korkutur hale geldi. Uzaktan da ata baktım biraz huysuz görünüyordu, korktum. Ata binmek adettendir. Gelin ata binmiş, ‘ya nasip’ demiş. Biz de ‘ya nasip’ diyoruz” diye konuştu.

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“HOŞ GELDİN SÜLEYMAN” DEDİ, ETEK ÖPTÜ

Müstakbel kocası Murat Evler’in bir modacının imzasını taşıyan kostümüyle katıldığı gecede İpek Tanrıyar adeta Muhteşem Yüzyıl dizisine gönderme yaparak müstakbel eşi Evler’i ‘Hoş geldin Süleyman’ sözleriyle karşıladı. Bununla da yetinmeyen Tanrıyar daha sonra eğildi ve Evler’in kostümünün eteğini öptü. (Sözcü)

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