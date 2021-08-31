iPhone 13’ün perakende kutusu sızdırıldı

Şimdi iPhone 13 serisi için de aynı problemler ortaya çıkmış görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre haberi yayan kişi, yeni nesil iPhone’u 14 Eylül tarihinde göreceğimizi ve gerçek sürümün 24 Eylül’de başlayacağını bildirdi.

Daha önce lansman tarihinin 17 Eylül olduğuna dair spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Bu doğruysa, lansman, yıllık iPhone etkinliğiyle aynı doğrultuda olacak. Haberin kaynağı Prosser, isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak, 14 Eylül tarihini işaret ediyor. Kaynağa göre, basın davetleri etkinlikten bir hafta önce verilecek ve ön siparişler ise 17 Eylül’de başlayacak. Cihazların duyurusu 14 Eylül’de gelirken, iPhone13 serisi resmi olarak 24 Eylül’de satışa çıkacak.

Bu arada, sızdırılan bir fotoğraf, iPhone 13’ün ambalajına da bir bakış sundu. Böylece Apple’ın bir sonraki amiral gemisinin adı hakkındaki söylentileri de ortadan kaldırdı. Perakende kutusunun fotoğrafı, resmi kaynaklardan gelmese de, iPhone 13 serisinin yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Kaynak ayrıca, bu sefer dizideki tüm modellerin hemen ön sipariş için hazır olacağını da belirtti.

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