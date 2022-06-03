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  4. iPhone 14 serisi RAM kapasitesiyle şaşırtacak! Apple hazırlıklarını yapıyor

iPhone 14 serisi RAM kapasitesiyle şaşırtacak! Apple hazırlıklarını yapıyor

03.06.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14'ün tasarımı ve özellikleri merak ediliyor. Tayvanlı araştırma firması TrendForce'a göreyse, bu yıl piyasaya çıkacak dört iPhone 14 modelinin tamamının RAM kapasitesi şaşırtıcı bir şekilde yükseltilip aynı seviyeye getirilecek. Peki iPhone 14'ün RAM kapasitesi ne kadar olacak? İşte iddianın detayları...

iPhone 14 serisi RAM kapasitesiyle şaşırtacak! Apple hazırlıklarını yapıyor

TrendForce, iPhone 14 Pro modellerinin LPDDR5 olarak bilinen daha hızlı ve güç açısından daha verimli bir RAM türüne yükseltileceğini, iPhone 14 ve iPhone 14 Max modellerinin ise LPDDR4X'te kalmasının beklendiğini söyledi.

iPHONE 14'ÜN RAM KAPASİTELERİ ORTAYA ÇIKTI

Eğer raporun doğruluğu kanıtlanırsa iPhone 14 modellerinin RAM kapasiteleri şu şekilde olacak:

iPhone 14: 6 GB (LPDDR4X)
iPhone 14 Max: 6 GB (LPDDR4X)
iPhone 14 Pro: 6GB (LPDDR5)
iPhone 14 Pro Max: 6 GB (LPDDR5)

iPhone 13 modellerindeyse durum şu şekildeydi:

iPhone 13 mini: 4 GB (LPDDR4X)
iPhone 13: 4GB (LPDDR4X)
iPhone 13 Pro: 6GB (LPDDR4X)
iPhone 13 Pro Max: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile o özellik gelecek!iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max ile o özellik gelecek!

BİLGİLER ÖRTÜŞTÜ

Bu raporda verilen bilgiler, Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bilgilerle örtüşüyor. Hatırlatmak gerekirse Kuo, dört iPhone 14 modelinin de 6 GB RAM ile donatılacağını ve iPhone 14 Pro modellerinin LPDDR5'e yükseltileceğini iddia etmişti.

TrendForce ayrıca iPhone 14 Pro modellerinin 256 GB depolama alanıyla başlayabileceğini öne sürüyor, ancak kesin bilgiler söz konusu değil.

iPhone 14 Pro modellerine özel olması beklenen iki özellik var. Bunlar; güncellenmiş 48 megapiksel arka kamera ve A16 yonga seti. Standart iPhone 14 modellerinin ise A15 yonga seti ile gelmesi bekleniyor.

Daha önce de söylendiği gibi bu yıl iPhone 14 mini beklenmiyor. Bunun yerine Apple'ın 6.1 inç iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerini ve 6.7 inç iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max modellerini piyasaya sürmeyi planladığı kaydediliyor. Cihazlar büyük olasılıkla Apple'ın eylül ayında düzenleyeceği etkinliğinde duyurulacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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