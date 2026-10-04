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iPhone 18 Pro Max oyun testine girdi: İşte sonuçlar

iPhone 18 Pro Max ve iPhone 17 Pro Max, oyun testinde karşı karşıya geldi. İki telefon da Resident Evil 4 Remake ile Death Stranding’de yaklaşık 34 dakika boyunca karşılaştırıldı.

iPhone 18 Pro Max oyun testine girdi: İşte sonuçlar
Enes Çırtlık

Videolu bir testte iPhone 18 Pro Max ile iPhone 17 Pro Max aynı oyun ayarlarıyla karşı karşıya getirildi. Sonuçlar, yeni modelin hem daha yüksek kare hızıyla başladığını hem de uzun oturumlarda termal sınırlamaya daha uzun süre direnebildiğini gösteriyor.

BU TEST NEDEN ÖNEMLİ?

Testi aktaran Notebookcheck.net'in haberine göre iPhone 17 Pro serisindeki A19 Pro ve iPhone 18 Pro serisindeki A20 Pro, ham işlem gücü bakımından taşınabilir oyun konsollarıyla rekabet edebilecek düzeyde. Haberde A19 Pro’nun Steam Deck seviyesine rahatça ulaştığı, A20 Pro’nun ise bazı sentetik işlemci ve grafik testlerinde ROG Xbox Ally X’e yetişebildiği, hatta onu geçebildiği belirtiliyor.

Ancak telefonların önünde önemli bir engel var: ısınmaya bağlı performans düşüşü. iPhone’lar dâhil çoğu akıllı telefonda fan gibi aktif bir soğutma bulunmuyor; ısı, buhar odası gibi pasif çözümlerle dağıtılıyor. Apple, iPhone 18 Pro serisini tanıtırken yeni bir buhar odası sayesinde soğutmanın iyileştiğini öne sürmüştü. Test, bu iddianın oyunlarda nasıl karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

RESIDENT EVIL 4’TE 34 DAKİKA SONRA 35 FPS

Resident Evil 4 Remake, iki telefonda da 1320p çıkış çözünürlüğünde, Balanced ayarında ve MetalFX Quality ile test edildi. iPhone 17 Pro Max, 2 dakika 39 saniyede “Fair” termal durumuna, 8 dakika 13 saniye dolmadan da “Serious” durumuna geçti. iPhone 18 Pro Max ise “Fair” durumuna ancak 8 dakika 13 saniyede, “Serious” durumuna 14 dakika 13 saniyede ulaştı.

Yaklaşık 34 dakika sonunda iPhone 17 Pro Max’in kare hızı 35 FPS civarından 26 FPS’ye, iPhone 18 Pro Max’in kare hızı ise 44 FPS civarından 35 FPS’ye geriledi.
iPhone 18 Pro Max oyun testine girdi: İşte sonuçlar 1

DEATH STRANDING’DE FARK DAHA BELİRGİN

Death Stranding testinde 900p çözünürlük ve High ayarı kullanıldı. Oturumun başında iPhone 18 Pro Max yaklaşık 40 FPS, iPhone 17 Pro Max ise yaklaşık 32–33 FPS sunuyordu.

“Fair” termal durumuna iPhone 17 Pro Max 6 dakika 31 saniyede, iPhone 18 Pro Max 11 dakika 27 saniyede ulaştı. Yeni model “Fair” durumuna geçtiğinde iPhone 17 Pro Max çoktan “Serious” durumundaydı; ancak videoda bu geçişin tam olarak ne zaman gerçekleştiği belirtilmiyor. iPhone 18 Pro Max’in “Serious” durumuna geçmesi ise 19 dakika 57 saniye sürdü.

Yaklaşık 34 dakika 40 saniye sonunda iPhone 18 Pro Max hâlâ 37 FPS civarında çalışırken iPhone 17 Pro Max yaklaşık 24,5 FPS’ye düşmüştü.

iPhone 18 Pro Max oyun testine girdi: İşte sonuçlar 2

PERFORMANS KAYBI NE KADAR AZALDI?

Test, yeni modelin ısınmaya bağlı performans düşüşünü tamamen önlemediğini, ancak aynı termal durumlara çok daha geç ulaştığını ve bu noktadan sonra çok daha az performans kaybettiğini gösteriyor.

iPhone 18 Pro Max oyun testine girdi: İşte sonuçlar 3

Haberin yazarı, kendi ifadesiyle kaba bir hesapla, iPhone 18 Pro Max’in ısınmaya bağlı performans kaybını Resident Evil 4 Remake’te yaklaşık yüzde 23, Death Stranding’de ise yaklaşık yüzde 69 azalttığını belirtiyor. Yazara göre A20 Pro bunu daha yüksek performansı ve güç tüketimini sürdürürken başardığı için soğutmadaki iyileşme daha da anlamlı.

OYUN KUMANDASI İDDİASI

Yakın tarihli bir rapor, Apple’ın iPhone için iki ayrı oyun kumandası geliştirdiğini iddia ediyor. Rapordaki bilgiler çift analog çubuk, yön tuşları (D-pad), analog tetikler, dokunsal geri bildirim ve muhtemelen hareket kontrolleri gibi özelliklere işaret ediyor.

iPhone 18 Pro Max oyun testine girdi: İşte sonuçlar 4

Haberin yazarına göre söz konusu kumanda bir tür aktif soğutma da içerirse iPhone gerçekten ilgi çekici bir taşınabilir oyun platformuna dönüşebilir. Yazar, harici bir fanın ya da soğutma plakasının A20 Pro’nun daha yüksek saat hızlarını ve güç seviyelerini daha uzun süre korumasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Oyun test iPhone 18 Pro Max
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