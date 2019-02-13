iPhone zil sesi yapma: iPhone'da programlı ve programsız zil sesi nasıl yapılır?

iPhone zil sesi nasıl yapılır? Herkesin merak ettiği konulardan biri iPhone kullanırken zil sesinin nasıl ekleneceği sizin için bu konuya açıklık getirdik. iPhone'a zil sesi yapmanın programlı ve programsız yollarını yazımızda bulabilirsiniz.
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iPhone zil sesi değiştirme nasıl yapılır? iPhonelar için zil sesi yapmak diğer akıllı telefonlar gibi değildir. Bilgisayarınızdaki müzikleri, iPhone için nasıl zil sesi yapılır hale getirebilirsiniz?
iPhone'da programlı zil sesi yapma
Artık telefonunuza yeni bir zil sesi oluşturmak için bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Siz de sadece iPhone zil sesi yapma programlarından Garage Band uygulamasını kullanarak iPhone’da zil sesi yapma yönteminin nasıl işlediğini merak ediyorsanız işte tüm detaylar…
Apple’ın mobil cihazlarının en büyük (belki de tek) sıkıntısı olan iTunes yazılımı, bildiğiniz gibi kolay bir şekilde zil sesi yapmanıza izin vermiyor. Telefon içerisinde yer alan parçaları da maalesef “Zil sesi yap” gibi basit bir komutla ton haline getiremiyoruz. Peki iPhone zil sesi değiştirme nasıl yapılır? iPhone’lar için zil sesi yapmak diğer akıllı telefonlar gibi değildir. iPhone kullanıcılarının işi Android kullanıcılarına göre çoğu konuda daha zordur. iPhone kullanıyorsanız diğer telefonlarda yapacağınız bir işleme iPhone'da daha fazla zaman ayırmayı göze almışsınız demektir. Bu konulardan mühim bir tanesi de iPhone'a müzik yüklemek gibi sık sık sorulan konulardan birisidir: Çalan şarkıyı iPhone'da nasıl zil sesi yaparım?
iPhone'da programsız zil sesi yapma
Sizi biri aradığında çok sevdiğiniz bir dizi ya da filmin müziğinin, sevdiğiniz bir şarkıcının şarkısının çalmasını isteyebilirsiniz. O zaman yapmanı gereken şey öncelikle bilgisayarınıza iTunes indirmektir. Zaten iPhone'unuza müzik göndermek için de iTunes'a ihtiyacınız olduğundan dolayı çoktan bunu indirmişsiniz demektir. Yapacağınız şey zor değil aslında, sadece diğer telefonlara göre biraz daha uzun sürüyor. Bakalım nasıl?
iPhone zil sesi yapma programları
Şimdi yapmanız gereken şey bilgisayarınızdaki şarkıyı sürükleyip iTunes'da parçalar kısmına atmak... Bunu yapmadan önce bilgisayara kablo ile iPhone'u bağlayın.İkinci adım ise bu parçanın üzerinde sağ tıklamanız ve bilgi ver demenizden oluşuyor. İşte, şimdi karşınıza bir pencere çıkacak. Bu pencerede seçeneklere gelin ve şarkı aralığını 0:00 ile 0:40 olarak ayarlayın. Sonra ikisini de seçin. Tamam deyin.
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Üçüncü adım tekrar parçalar kısmında aynı şarkıya sağ tıklayıp AAC sürümü yarat demeniz. Bu seçeneği tıklayınca parçalar kısmında aynı şarkının 40 saniyelik versiyonu hazır olacak. Bunu masaüstüne sürükleyin.
Daha sonra, eğer ismi değiştiremiyorsanız denetim masasını açmanız gerek. Dosya Gezgini Seçenekleri'nden Görünüm'e gelin ve Bilinen Dosya Türleri İçin Uzantıları Gizle seçeneğindeki tiki kaldırın. Uygula ve Tamam deyin.
Böylece masaüstünde olan şarkınızın sonunu m4a'dan m4r şekline dönüştürebilirsiniz. İsmi değiştirin ve Evet deyin. Daha sonra iTunes'da sol üstteki üç noktadan Ses Tonları'nı tıklayın ve masaüstündeki ismini değiştirdiğiniz şarkıyı buraya sürükleyin.
Daha sonra iTunes'daki iPhone cihaz sembolüne tıklayın ve ses tonlarını seçip son olarak tümünü eş zamanla seçeneğini uygulayın.
Artık cihazınızda ayarlar kısmından seslere tıkladığınız zaman zil tonunda bu şarkı görünecektir.
iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda ses tonlarını ve zil seslerini kullanma
Zil sesinizi, SMS tonunuzu, yeni posta uyarı sesini ve benzeri uyarı seslerini özelleştirebilirsiniz.
iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda kullanılabileceğiniz çeşitli sesler vardır, ancak iTunes Store'dan da zil sesleri ve başka tonlar satın alabilirsiniz. Zil sesleri ve başka tonlar satın almak için iTunes Store uygulamasını açın, Daha Fazla seçeneğine, ardından Ses Tonları'na dokunun.
Zil sesinizi değiştirme
iOS aygıtınızda Ayarlar > Ses ve Dokunuş'a gidin.
Sesler ve Titreşim Modelleri bölümünde değiştirmek istediğiniz sese dokunun. Zil sesini, SMS tonunu, Yeni Posta sesini, Takvim uyarılarını ve benzeri uyarı seslerini değiştirebilirsiniz. Nasıl çaldığını duymak ve yeni ses olarak belirlemek için bir zil sesinin veya uyarı tonunun adına dokunun.
Belirli bir kişi için Zil Sesi veya SMS Tonu da ayarlayabilirsiniz: Kişiler uygulamasında istediğiniz kişiyi bulup kişiye dokunun, ardından sağ üst köşedeki Düzenle seçeneğine dokunun. Zil Sesi'ne veya SMS Tonu'na dokunun ve ardından yeni bir ses seçin.
Mac veya PC'nizdeki iTunes'da, iOS aygıtınıza taşımak istediğiniz özel zil sesiniz veya ses tonunuz varsa iTunes'u kullanarak bunu aygıtınıza elle ekleyebilirsiniz.
Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın
iTunes'u açın. En son sürüme sahip olduğunuzdan emin olun. Bilgisayarınızda, aygıtınıza eklemek istediğiniz zil sesini veya tonu bulun. Zil sesini veya ses tonunu daha önce iTunes arşivinizde gördüyseniz bunu iTunes Media klasörünüzün Ses Tonları veya Zil Sesleri klasöründe bulabilirsiniz. Mac'inizdeki GarageBand'de bir zil sesi oluşturup bunu iTunes'da paylaştıysanız öğeyi bir İçe Aktarma klasöründe bulabilirsiniz. Aygıtınıza eklemek istediğiniz tonu seçin ve kopyalayın. (Klavye kestirmesi kullanabilirsiniz.) iTunes'a geri dönün ve Müzikler'deki Arşiv sekmesine gidin. Sol taraftaki kenar çubuğunda aygıtınızı ve sonra Ses Tonları'nı tıklayın. Ses tonunuzu yapıştırın. iOS aygıtınıza elle eklediğiniz özel ses tonlarını silmek için iTunes'u kullanma iOS aygıtınıza özel ses tonları eklediyseniz iTunes'u kullanarak bunları aygıtınızdan silebilirsiniz. Aygıtınızı bilgisayarınıza bağlayın. iTunes'u açın. En son sürüme sahip olduğunuzdan emin olun. Sol taraftaki kenar çubuğunda aygıtınızı ve sonra Ses Tonları'nı tıklayın. Silmek istediğiniz ses tonunu Kontrol tuşuna basarak tıklayın veya sağ tıklayın, sonra da ses tonunu silme seçeneğini tıklayın.
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