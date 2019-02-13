iPhone zil sesi yapma: iPhone'da programlı ve programsız zil sesi nasıl yapılır?

iPhone zil sesi nasıl yapılır? Herkesin merak ettiği konulardan biri iPhone kullanırken zil sesinin nasıl ekleneceği sizin için bu konuya açıklık getirdik. iPhone'a zil sesi yapmanın programlı ve programsız yollarını yazımızda bulabilirsiniz.

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iPhone zil sesi değiştirme nasıl yapılır? iPhonelar için zil sesi yapmak diğer akıllı telefonlar gibi değildir. Bilgisayarınızdaki müzikleri, iPhone için nasıl zil sesi yapılır hale getirebilirsiniz?

iPhone zil sesi yapma programları

iPhone'da programlı zil sesi yapma

Artık telefonunuza yeni bir zil sesi oluşturmak için bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Siz de sadece iPhone zil sesi yapma programlarından Garage Band uygulamasını kullanarak iPhone’da zil sesi yapma yönteminin nasıl işlediğini merak ediyorsanız işte tüm detaylar…

Apple’ın mobil cihazlarının en büyük (belki de tek) sıkıntısı olan iTunes yazılımı, bildiğiniz gibi kolay bir şekilde zil sesi yapmanıza izin vermiyor. Telefon içerisinde yer alan parçaları da maalesef “Zil sesi yap” gibi basit bir komutla ton haline getiremiyoruz. Peki iPhone zil sesi değiştirme nasıl yapılır? iPhone’lar için zil sesi yapmak diğer akıllı telefonlar gibi değildir. iPhone kullanıcılarının işi Android kullanıcılarına göre çoğu konuda daha zordur. iPhone kullanıyorsanız diğer telefonlarda yapacağınız bir işleme iPhone'da daha fazla zaman ayırmayı göze almışsınız demektir. Bu konulardan mühim bir tanesi de iPhone'a müzik yüklemek gibi sık sık sorulan konulardan birisidir: Çalan şarkıyı iPhone'da nasıl zil sesi yaparım?