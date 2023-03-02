HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İple karaya çıkardılar! Ordu’da denizde mayın endişesi

İple karaya çıkardılar! Ordu’da denizde mayın endişesi

02.03.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Altınordu ilçesinde vatandaşlar, suda bir cisim görünce mayın endişesi yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Cisim, özel giysili bomba imha görevlisi tarafından kıyıya çekilerek incelemeye alındı.

İple karaya çıkardılar! Ordu’da denizde mayın endişesi

Olay, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde sahilde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, denizde bir cisim olduğunu fark etti. Mayın endişesi yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine konu hakkında bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

16510fead25ac3e305304d47b04c9145

İPLE KARAYA ÇIKARTILDI

Bölge güvenlik şeridiyle çevrilerek geniş çaplı önlem alındı. Olay yerine çağrılan bomba imha görevlisi akıntıyla birlikte kayalıklara vuran cismin yanına giderek incelemede bulundu. İncelemenin ardından cisim iple karaya çıkartıldı. Ekiplerin incelemesi sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil firmasına ait yetkili servis binasında yangın!Otomobil firmasına ait yetkili servis binasında yangın!
O sözleri gündem oldu, yanıt gecikmedi: Uluslararası şöhret ve konumu...O sözleri gündem oldu, yanıt gecikmedi: Uluslararası şöhret ve konumu...
'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler
Anahtar Kelimeler:
Ordu Mayın

En Çok Okunan Haberler

Sonunda korkulan seviyeye gelindi! Bir ilde su kullanımına kısıtlama

Sonunda korkulan seviyeye gelindi! Bir ilde su kullanımına kısıtlama

23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar!

23 kadını 2 aydır bir odada zorla tutmuşlar!

Trabzonspor'da deprem! 'Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı'

Trabzonspor'da deprem! 'Ahmet Ağaoğlu istifasını imzaladı'

50, 100, 200 TL… Rekor seviyeye yükseldi

50, 100, 200 TL… Rekor seviyeye yükseldi

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Gözler orada

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Gözler orada

Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'

Bir ili rahatlatan açıklama: 'Deprem riski yüzde 90 azaldı'

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.