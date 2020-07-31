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İran’da 7 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2020 22:14 | Son Güncelleme

İran’ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde 7 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İran’da 7 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını nedeni ile İran’da can kayıpları artmaya devam ediyor. Buşehr Eyaleti Koronavirüs ile Mücadele Konseyi Sekreteri Said Keşmiri, eyaletteki korona virüs tablosuna ilişkin son bilgileri verdi. Keşmiri, Buşehr Eyaleti’nde şu anda toplamda 173 kişinin koronavirüs nedeniyle hastanelerde yattığını belirterek, “Hastanede yatışı gerçekleşenler arasından 23 kişi solunum cihazına bağlı” dedi.

7 GÜNLÜK BEBEK KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs nedeniyle Buşehr Eyaleti’nde henüz 7 günlük olan bir bebeğin de hayatını kaybettiğini belirten Keşmiri, “Hayatını kaybedenler arasında kalp rahatsızlığı olan henüz 7 günlük bir bebek de bulunuyor. Hayatını kaybeden en yaşlı kişi ise 74 yaşındaki bir kadın” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Rezevi Horasan eyaletine bağlı Günabad şehrinde ise 2 günlük bir bebek koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmişti.

İran’da bugüne kadar 304 bin 204 kişide koronavirüs tespit edilirken, 16 bin 766 kişi ise hayatını kaybetti.

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