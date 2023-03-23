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  4. İran’da başörtü takmadan sokakta dans eden 5 genç kız tutuklandı! Ünlü sanatçıdan destek mesajı geldi... “Sizden ilham alıyorum”

İran’da başörtü takmadan sokakta dans eden 5 genç kız tutuklandı! Ünlü sanatçıdan destek mesajı geldi... “Sizden ilham alıyorum”

23.03.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selena Gomez ve Nijeryalı şarkıcı Rema’nın “Calm Down” şarkısıyla dans eden İranlı 5 genç kız gözaltına alınarak tutuklandı. Sokak ortasında dans ettikleri bir TikTok videosunu paylaşan genç kızlar günler sonra başörtüsünü takarak aynı yerde özür dilenmeye zorlandı. Kızlara destek mesajları Selena Gomez ve Nijeryalı şarkıcı Rema’dan geldi.

İran’ın başkenti Tahran’ın Ekbatan bölgesinde 5 genç kız Selena Gomez ve Nijeryalı şarkıcı Rema’nın “Calm Down” ile dans ettikleri bir gönderi paylaştı. Görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken genç kızlar başörtü takmadıkları ve halka açık alanda dans ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandı.

ÖZÜR DİLENMEYE ZORLANDI

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İtalyan la Repubblica gazetesine göre , İranlı yetkililer gençleri videonun yayınlanmasından sonra yaklaşık 48 saat gözaltında tuttu. Gazete ayrıca, tövbe eden ikinci videoyu kaydetmek için ilk videolarını çektikleri yere bu kez başları örtülü olarak geri dönmeye zorlandıklarını da bildirdi.

DESTEK MESAJLARI GELDİ

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Selena Gomez, bir Instagram hikayesinde kalbinin temel değişiklikler talep ederek cesur olmaya devam eden bu genç kadınlarla ve İran'ın tüm kadınlarıyla olduğunu yazdı. Gomez genç kızların videosunu paylaşarak ise "Lütfen gücünün ilham verici olduğunu bil," diye ekledi.

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Kızların tutuklanma haberinin ardından sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayımlayan rapçı Rema, “Daha iyi bir dünya için savaşan tüm güzel kadınlara, sizden ilham alıyorum, sizin için şarkı söylüyorum ve sizinle hayal kuruyorum.” dedi.

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İran Selena Gomez başörtüsü

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