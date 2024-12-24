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İran'dan dikkat çeken WhatsApp ve Google Play kararı! Yasak kalktı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.12.2024 18:28
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İranlı yetkililerden şaşırtan karar! Yetkililer, anlık mesajlaşma platformu WhatsApp ve Google Play hakkında karar verdi. İran devlet medyası Salı günü yaptığı açıklamada, internet kısıtlamalarının azaltılması yönünde ilk adımın atıldığını bildirdi.

İran'dan dikkat çeken WhatsApp ve Google Play kararı! Yasak kalktı

İran, dünyada internet erişimi üzerinde en sıkı kontrollere sahip ülkelerden biri. Fakat Facebook, Twitter ve YouTube gibi ABD merkezli sosyal medya platformları iki yıldan fazla süredir kısıtlamalara tabi tutuluyordu.

WHATSAPP YASAĞI KALDIRILDI!

İran yetkilileri, WhatsApp'a yönelik yasağı kaldırma yönünde oy kullandı. Resmi IRNA haber ajansı, "WhatsApp ve Google Play yasağı, Siber Uzay Yüksek Konseyi üyelerinin oy birliğiyle kaldırıldı" açıklamasını yaptı.

IRNA'nın aktardığına göre İran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanı Sattar Hashemi, “Bugün internet sınırlamalarının kaldırılmasına yönelik ilk adım atıldı." dedi.

Anahtar Kelimeler:
whatsapp İran Google Play
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