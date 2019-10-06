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'İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 15:17 | Son Güncelleme

İran'da Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için birçok kez estetik ameliyat olduğu iddia edilen Sahar Tabar tutuklandı.

'İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar tutuklandı

İran'da Amerikalı yıldız oyuncu Angelina Jolie'ye benzemek için birçok kez estetik ameliyat olduğu iddia edilen ve görüntüsüyle bir anda sosyal medyada fenomen ola Sahar Tabar tutuklandı. Tasnim haber ajansı; Tabar'ın "dine hakaret", "ahlaksızlığı teşvik" ve "İran'da İslami kıyafet yönetmeliğine hakaret" ile suçlandığını bildirdi.

DİNİ KURUMA ŞİKAYET ETTİLER

Hollywood'un ünlü yıldızı Angelina Jolie'ye benzemek için bıçak altına yatan ve sonrasında görüntüsüyle dehşete düşüren Sahar Tabar isimli genç kız, adından söz ettirmeyi başarmıştı. Ancak genç kız kendi ülkesinde ahlaksızlığa teşvikle suçlanarak şikayet edildi. Ajansta yayımlanan habere göre bazı kişiler Tabar'ı başkent Tahran'da bir dini kuruma şikayet etti.

"MAKYAJ VE KURGU ESERİ" DEMİŞTİ

21 yaşındaki Tabar daha önce yaptığı açıklamada Jolie'ye benzemek istediğine dair iddiaları reddetmiş, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının çoğunun "makyaj ve kurgu eseri" olduğunu söylemişti. Tabar bununla birlikte burnundan ve dudağından estetik ameliyat olduğunu ve yağ aldırdığını kabul etmişti.

INSTAGRAM HESABI KAPATILDI

Sahar Tabar'ın Instagram'da milyonlarca takipçisi vardı. Tutuklanması sonrası ise Tabar'ın Instagram hesabı kapandı. İran'da bazı kişiler Tabar'ın tutuklanmasına sosyal medyada tepki gösterdi. Kararı eleştirenlerden biri alayvari bir üslupla Tabar'ın, "cinayate ve zimmetine para geçirme gibi" daha az tehlikeli faaliyetlerde bulunması gerektiğini yazdı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN 5 KAT DAHA FAZLA

İran'da son yıllarda estetik ameliyat olanların sayısında büyük oranda artış olduğu biliniyor. Ülkede Meclis Sosyal Komisyonu'nun üyelerinden Rasoul Khazri bu yıl yaptığı açıklamada, "İran'da estetik ameliyatların oranı, Avrupa ülkelerinden 5 kat fazla. Dünyadan birçok kişi estetik ameliyat olmak için İran'a geliyor. Güzel de değiller" demişti.


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