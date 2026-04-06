İran medyasından dikkat çeken paylaşım! Düşen ABD uçağı ve yanmış asker kafası

İran devlet medyası, ABD’nin F-15E uçağının mürettebatını kurtarma operasyonu sırasında bazı ABD askeri uçaklarının düşürüldüğünü öne sürdü. Medya, enkaz görüntüleri ve bir ABD askerinin yanmış halde olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda, yanmış bir kafatasının uçak enkazının arasında olduğu görüldü. Ancak görüntülerin doğruluğu bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, operasyon sırasında bir hava personelinin kurtarıldığını ve “güvende” olduğunu açıkladı. F-15E uçağı, 3 Nisan Cuma günü İran hava sahasında düşürüldü. İki mürettebat, Irak sınırına yakın bir bölgede fırlatma koltuğu ile tahliye oldu. Pilot kısa sürede kurtarıldı, ikinci mürettebat ise hâlâ kayıp.

ÖDÜL KONULDU

Tahran askeri yetkilileri, operasyon sırasında iki C-130 military transport plane ve iki Black Hawk helicopter helikopterin yok edildiğini açıkladı. ABD, bu iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bazı raporlara göre, arızalanan uçaklar Amerikan birliklerince patlatıldı.

İran devlet televizyonu, kayıp Amerikalı asker için “değerli ödül” ve 50.000 sterlinlik bir para ödülü teklif etti. Açıklamada, “Düşman pilotu veya pilotları canlı yakalayıp polise teslim ederseniz, ödül kazanırsınız” denildi.