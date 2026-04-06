Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

İran medyasından dikkat çeken paylaşım! Düşen ABD uçağı ve yanmış asker kafası

İçerik devam ediyor
Çiğdem Berfin Sevinç

İran devlet medyası, ABD’nin F-15E uçağının mürettebatını kurtarma operasyonu sırasında bazı ABD askeri uçaklarının düşürüldüğünü öne sürdü. Medya, enkaz görüntüleri ve bir ABD askerinin yanmış halde olduğu iddia edilen fotoğrafları paylaştı. Fotoğraflarda, yanmış bir kafatasının uçak enkazının arasında olduğu görüldü. Ancak görüntülerin doğruluğu bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanamadı.

ABD Başkanı Donald Trump, operasyon sırasında bir hava personelinin kurtarıldığını ve “güvende” olduğunu açıkladı. F-15E uçağı, 3 Nisan Cuma günü İran hava sahasında düşürüldü. İki mürettebat, Irak sınırına yakın bir bölgede fırlatma koltuğu ile tahliye oldu. Pilot kısa sürede kurtarıldı, ikinci mürettebat ise hâlâ kayıp.

ÖDÜL KONULDU

Tahran askeri yetkilileri, operasyon sırasında iki C-130 military transport plane ve iki Black Hawk helicopter helikopterin yok edildiğini açıkladı. ABD, bu iddialar hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bazı raporlara göre, arızalanan uçaklar Amerikan birliklerince patlatıldı.

İran devlet televizyonu, kayıp Amerikalı asker için “değerli ödül” ve 50.000 sterlinlik bir para ödülü teklif etti. Açıklamada, “Düşman pilotu veya pilotları canlı yakalayıp polise teslim ederseniz, ödül kazanırsınız” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Asker İran uçak kafatası abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.