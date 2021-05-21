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  4. İranlı yönetmen Babak Khorramdin'i annesi ve babası canice öldürdü!

İranlı yönetmen Babak Khorramdin'i annesi ve babası canice öldürdü!

21.05.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İranlı yönetmen Babak Khorramdin, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu cinayete kurban giderek hayatını kaybetti. Khorramdin'in cesedi bir valiz içinde çöpe atılmış halde bulundu.

İranlı yönetmen Babak Khorramdin'i annesi ve babası canice öldürdü!

Sinema dünyası İranlı yönetmen Babak Khorramdin’in ölüm haberiyle sarsıldı. 47 yaşındaki Khorramdin, uzun yıllar yaşadığı İngiltere’den ülkesine döndükten sonra, deneyimlerini ve çalışmalarını yerel sanatçılara aktarıyordu. Ailesiyle arasında sorunlar olduğu öğrenilen Khorramdin cinayete kurban gitti.

EVLENMEDİĞİ İÇİN RAHATSIZLARDI

Daily Star’ın haberine göre; oğullarının evlenmemesinden rahatsızlık duyan Khorramdin’in anne ve babası ünlü yönetmeni katletti.

CESEDİ ÇÖPTE BULUNDU

Khorramdin’in cesedi başkent Tahran’ın Ekbatan bölgesinde bir çöpte bulundu.

Polisin verdiği ilk bilgilere göre Khorramdin’in vücudu parçalara ayrıldıktan sonra valizin içine konulmuştu.

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BABASI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olay sonrası tutuklanan Khorramdin’in babası verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek, “Aramızdaki sorunlar nedeniyle onu ilaç vererek bayılttım. Daha sonra bıçaklayarak öldürdüm. Vücudunu parçaladıktan sonra eşimle birlikte en yakın çöpe attım” dedi.

‘SESSİZ KALMAMAK GEREKİYOR’

Khorramdin’in ölümünün, 20 yaşındaki Ali Fazeli Monfared’in eşcinsel olduğu gerekçesiyle erkek kardeşi tarafından katledilmesinden kısa süre gerçekleşmesi büyük yankı uyandırdı.

Iran International TV’de Orta Doğu analisti olarak görev yapan Jason Brodsky, “Babak Khorramdin’in korkunç ölümü, İran’daki aile içi şiddetin yalnızca son örneklerinden biri. Ali Fazeli Monfared ve Romina Ashfrafi kısa süre önce katledildi. Uluslararası toplumun bu konuda sessiz kalmaması gerekiyor” yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İran
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Neden İslamiyet şiilik ye hoşgörü yok
edho daki tipi sandım ilk gördüğümde :))
Hem yazmış hem oynamış.

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