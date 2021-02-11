Ireland Baldwin, Britney Spears gömleğini giydi! Dekoltesi olay oldu

Amerikalı model Ireland Baldwin, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ireland Baldwin, geçtiğimiz haftalarda belinden kasığına kadar uzanan dövmesini sosyal medya hesabından yayınlamış ve olay olmuştu.

Ireland Baldwin bu sefer de Britney Spears gömleğiyle dikkat çekti. Baldwin beyaz gömleğiyle verdiği pozu paylaşıp "Eski kraliçemin şerefine, eski bebek kıyafetlerini buldum" notunu düştü.



Seksi görüntüsüyle dikkat çeken ünlü modele beğeni yağdı.



