Ireland Baldwin çıplak kadın dövmesiyle gündemde

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden Ireland Baldwin, sosyal medyayı sallayan pozlar paylaşmaya devam ediyor.

Alec Baldwin’in Kim Basinger’dan olan model kızı Ireland Baldwin, bu sefer çıplak kadın dövmesiyle dikkat çekti.

Ünlü model çıplak kadın dövmesini gösterdiğinde hayranları Kendall Jenner'a güçlü bir benzerlik olduğunu söyledi. Ünlü modele "Bu Kendall Jenner" yoruma yağınca Ireland Baldwin '80'lerin eski bir dergi posterinden' olduğunu söyledi.

Güzel model yorumlardan sonra dövmenin Kendall Jenner olduğunu reddetti.

Ünlü modelin babası ise bu dövmeyi beğenmediğini sosyal medyadan paylaştı.



