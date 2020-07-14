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Ireland Baldwin her gün plajda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 15:50 | Son Güncelleme

Aylardır evde karantinada olan manken Ireland Baldwin, kuralların rahatlaması ile birlikte özgürlüğüne kavuştu. Bulduğu her fırsatta dışarı çıkan Baldwin, geçtiğimiz gün arkadaşları ile birlikte plajda görüntülendi.

Ireland Baldwin her gün plajda!

Milyonlarca insanın sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir evinde izole olan model Ireland Baldwin, önceki gün Malibu'da objektiflere takıldı.
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Son dönemlerde sık sık sahile giden Baldwin, bu kez sevgilisi Corey Harper ve bir grup arkadaşı ile bir araya geldi.
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Ünlü model, gün boyunca havlusunun üzerinde güneşlendi.
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Ara ara arkadaşları ile sohbet eden Baldwin'in özgürlüğünün keyfini doyasıya çıkardığı görüldü.
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24 yaşındaki model, daha sonra evine gitmek için toparlanmaya başladı.
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Tüm günü birlikte geçiren grup, evlerinin yolunu tutmak üzere oradan ayrıldı.

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