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Ireland Baldwin'in plaj şıklığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:27 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle aylardır evden dışarı çıkmayan model Ireland Baldwin, kuralların rahatlaması ile vaktinin büyük bir kısmını Malibu'da geçiriyor. Sahile her indiğinde farklı mayo ve bikini tercih eden Baldwin, şıklığı ile dikkat çekti.

Ireland Baldwin'in plaj şıklığı

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı model Ireland Baldwin, geçtiğimiz ayın son günlerinden itibaren hemen hemen her gün Malibu'daki plaja gidiyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir evinde izole olan Baldwin, kuralların esnekleşmesi ile birlikte bulduğu her fırsatta kendini sahile atıyor.

24 yaşındaki model, plaja her indiğinde farklı bir görünüm sergiliyor. Tercih ettiği farklı çeşitlerdeki mayo ve bikini ile dikkat çeken Ireland Baldwin, şıklığından ödün vermiyor.

Model, önce su yeşili bir bikini tercih etti.
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Ireland Baldwin, daha sonra ise üstü sarı alt parçası siyah-beyaz olan bir kombin yaptı.
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24 yaşındaki model, geçtiğimiz gün ise pembe bir mayo giydi.
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Baldwin, diğer gün üst parçası ile alt parçası farklı olan bir bikini tercih etti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir bakan bir daha bakıyormuş..yani üçüncü kez bakan olmamış..kapat kapat iş çıkmaz bundan...
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