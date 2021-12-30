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  4. Ireland Baldwin küvete girdi! Hiç çekinmeden paylaştı

Ireland Baldwin küvete girdi! Hiç çekinmeden paylaştı

30.12.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde babasının yaşadığı dramatik olaylarla anılan Ireland Baldwin Noel için tatile çıktı. Ireland Baldwin tatilde küvete girip çıplak hallerini paylaşmaktansa çekinmedi.

Ireland Baldwin küvete girdi! Hiç çekinmeden paylaştı

Babası yanlışlıkla sette birini öldüren model Ireland Baldwin bu konudan uzaklaşmak için elinden geleni yapıyor.

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu model Ireland Baldwin son dönemde diyete girmiş ve spora başlamıştı. Ünlü model kısa bir mola verip Noel tatiline çıktı.

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Tatilden karelerini paylaşan ünlü isim küvette çıplak halde poz vermeyi de ihmal etmedi. Hiç çekinmeden özel anlarını paylaşan ünlü modele ise yorum yağdı.

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Ireland Baldwin'e hayranları "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ireland Baldwin
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