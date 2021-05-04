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Ireland Baldwin, küvetten paylaştı

04.05.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabından kıvrımlarını ve dövmelerini sergilemeyi seven genç model Ireland Baldwin bu sefer leopar desenli bikinisiyle küvetin kenarında verdiği pozlarını paylaştı.

Ireland Baldwin, küvetten paylaştı

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden Ireland Baldwin, sosyal medyayı sallayan pozlar paylaşmaya devam ediyor. Alec Baldwin’in Kim Basinger’dan olma model kızı Ireland Baldwin, bu sefer leopar desenli bikinisiyle pozlar verdi.

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Geçtiğimiz aylarda belinden kasığına kadar yaptırdığı dövmesini takipçileriyle paylaşan 25 yaşındaki model, küvetin kenarına oturarak verdiği pozlarla gündeme geldi.

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İrlanda Baldwin'in de sosyal medya takipçilerine bir mesajı vardı. Genç model fotoğrafının altına şunları yazdı:

"Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü konusunda endişelenmeyi bırakıp, insanları senin gibi olmak için ne yapabileceğini sürekli düşünerek hapsedilmekten inanılmaz derecede özgür!!"

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Anahtar Kelimeler:
Ireland Baldwin Instagram
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