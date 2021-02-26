Ireland Baldwin üstsüz pozuyla dikkat çekti

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan model Ireland Baldwin, yaptığı her paylaşımla sosyal medyayı sallıyor. Sütyensiz paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim banyodaki pozlarıyla dikkat çekti.

Ireland Baldwin 656 bin takipçisiyle üstsüz halini bir kez daha paylaştı.

Göğüslerini elleriyle kapatan model hayranlarını mest etti.

Amerikalı oyuncu Alec Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ireland Baldwin pandemi döneminde sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Instagram'da 655 binden fazla takipçisi bulunan Baldwin, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla büyük göğüs ölçüsü yüzünden içine girmekte zorlandığı kıyafetinden dert yanmıştı.



