Ireland Baldwin Zoom'a üstsüz katıldığını söyledi! Olay poz

Sinema dünyasının iki usta oyuncusu Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı olan model Ireland Baldwin paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor.

Genç model cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Baldwin bir Zoom toplantısı için zar zor giyindiğini söyledi ancak zaten üstünde bir şey yoktu! Kırmızı örgü bir etekle üstsüz poz veren Ireland Baldwin, Zoom'a bu şekilde katıldığını söyledi.

Ireland Baldwin paylaşımına "İş kıyafeti" notunu düşünce olay oldu.

Genç model bir süre önce yeme bozukluğuyla mücadele etmiş ve kendisiyle barışarak bambaşka bir hayata adım atmıştı. Baldwin bununla gurur duyduğunu her fırsatta söylemeyi ihmal etmiyor.



